Пушков раскрыл, от кого зависит изменение психологии конфликта на Украине

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Запад является непосредственным участником конфликта на Украине, поэтому изменение психологии этого столкновения исходит именно оттуда. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Ранее в интервью немецкому телеканалу ARD генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к «плохим новостям с Украины». Так он ответил на вопрос журналистов о вероятном ухудшении ситуации на фронте.
Российский сенатор отметил, что Запад является таким же автором и участником конфликта как и Украина.
При этом сейчас западные союзники страны начали открыто принимать неизбежность поражения Украины. Пушков отметил, что ещё полгода назад Столтенберг высказывал абсолютно противоположную позицию, и дождаться от него признания неудачи Киева, казалось, было невозможно.
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Российский сенатор отметил, что Запад является таким же автором и участником конфликта как и Украина.
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Анастасия Чинкова