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Пушков подчеркивает, что Макрону стоит принять более простой и реальный подход — воздействовать на Украину, так как, по его мнению, эта страна в значительной степени зависит от военной и финансовой поддержки Запада.
По словам Пушкова, тот факт, что Макрон обратился к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману, свидетельствует о потере Западом эффективных средств воздействия на Россию.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерения французского и немецкого лидеров Эммануэля Макрона и Олафа Шольца встретится с Владимиром Путиным скорее являются гипотетическими.