Пушков резко ответил министру обороны Британии

Президент США Джо Байден пообещал союзникам США и Киеву, что поддержка Украины со стороны Вашингтона не прекратится. Такое заявление Байден сделал во время своего выступления в Белом доме на фоне утверждения временного бюджета, который не включает деньги на Киев.