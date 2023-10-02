Пушков резко ответил министру обороны Британии

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Сенатор Алексей Пушков выразил критику в адрес главы Минобороны Британии Гранта Шэппса, который высказал идею о возможной отправке британских войск на Украину. В своем Telegram-канале Пушков назвал Шэппса «маньяком войны» и выразил негодование по поводу его заявления.
Ранее Грант Шэппс объявил, что Великобритания рассматривает возможность размещения своих военных на Украине с целью подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Украины, особенно на западе страны.
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