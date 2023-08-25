Пушков указал Германии на ее место в современном мире

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Главное предназначение сегодняшней Германией – обслуживать уходящий миропорядок, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«В 21-ом веке Германия превратилась в страну, обслуживающую рушащийся глобальный либеральный миропорядок. В этом ее главное предназначение в глобалистской системе координат - и главный парадокс ее развития, который приводит к конфликту с новым многополярным миром», - прокомментировал ситуацию Пушков.
По мнению сенатора, США заменили немецкие национальные интересы на необходимые им ценности.
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Евгения Парфентьева