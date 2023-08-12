Пушков: Украина не сможет запретить призывы к миру

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Украина не сможет запретить призывы стран к проведению мирных переговоров. Об этом в своём Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал на законодательном уровне запретить призывы других государств к проведению мирных переговоров с Россией. Также он уточнил, что из-за постоянного давления на Украину, предстоящий политический сезон будет очень тяжёлым и стране придётся принимать серьёзные решения, в том числе, на многочисленных мировых саммитах.
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Анастасия Чинкова