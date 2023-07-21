«Путь в ЕС заказан»: Пушков заявил о ясном сигнале Европы для Эрдогана

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что слова представителей Евросоюза о возможности принятия Турции являются «ясным ответом» президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано накануне заявил, что Турция в 2024 году не станет членом Евросоюза. Кроме того, блок не готов предоставить Анкаре безвизовый режим, добавил политик.
По словам сенатора, такой ответ является посланием о том, как к Эрдогану на самом деле относятся в ЕС.
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«Евросоюз заявил, что Турция не станет членом ЕС в 2024 году. Полагаю, и не только в 2024-ом. Даже безвизовый режим не получит — критериям не соответствует. Тут двух мнений быть не может: это ясный ответ не столько Турции, сколько и прежде всего Эрдогану», — написал Пушков в своем Телеграм-канале.
«Тем больше у Анкары должно быть оснований ценить те возможности, которые дает ей многовекторная внешняя политика. Находясь в Европейском союзе, Турция будет лишена возможности иметь собственное лицо на мировой арене», — заключил Алексей Пушков.
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Диана Аванесян