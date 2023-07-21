Путин 23 июля встретится с Лукашенко

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин 23 июля встретится с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом.
Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, в ходе которого встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Сообщается, что главы государств намерены обсудить вопросы сотрудничества и стратегического партнерства.
Накануне, Лукашенко подписал закон о центрах совместной боевой подготовки с РФ. На территории России и Беларуси будут проходить совместные учения военнослужащих.
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Анастасия Крестьянова