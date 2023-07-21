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Путин 23 июля встретится с Лукашенко

Пресс-служба Кремля: У Путина планируются контакты с Лукашенко
21 июля 2023, 15:12

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин 23 июля встретится с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом.
Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, в ходе которого встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Сообщается, что главы государств намерены обсудить вопросы сотрудничества и стратегического партнерства.


Накануне, Лукашенко подписал закон о центрах совместной боевой подготовки с РФ. На территории России и Беларуси будут проходить совместные учения военнослужащих.

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#Путин
#Лукашенко
#встреча
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Эрдоган заявил о желании вскоре обсудить с Путиным зерновую сделку
Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным зерновую сделку «в самое ближайшее время»
21 июля 2023, 14:50

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным зерновую сделку «в самое ближайшее время».
Он выразил надежду на то, что ​лидеры вскоре обсудят зерновое соглашение и придут к общему мнению относительно продления сделки. 

Эрдоган также отметил, что западные страны должны принять меры для того, чтобы возобновить действие черноморской зерновой инициативы. Наряду с этим, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского лидера с турецким коллегой не планируются. 

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#Турция
#Эрдоган
#Путин
#встреча
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Меру пресечения Стрелкову изберут сегодня в Басманном суде Москвы
21 июля 2023, 14:32

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Меру пресечения экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову изберут в Басманном суде Москвы 21 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Честный детектив.
Напомним, 21 июля стало известно о задержании Игоря Стрелкова. Само задержание произошло около полудня. В этот момент он находился дома. В настоящий момент в его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск. По предварительным данным, его обвиняют в экстремизме. По словам его адвоката, сейчас со Стрелковым нет связи и никто из родственников не знает, где он находится.

Кроме того, Telegram-канал SHOT утверждает, что в полицию обратилась москвичка, которую возмутили публикации экс-министра обороны ДНР в соцсетях, а также его «Клуб рассерженных патриотов», где тот «в открытую критикует руководство страны». Также заявительница недовольна, что Стрелков собирает деньги на нужды СВО, но куда они идут при этом, не отчитывается.

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#Игорь Стрелков
#задержание
#суд
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Со Стрелковым нет связи, заявил его адвокат Молохов
Адвокат Стрелкова не знает, где находится его подопечный
21 июля 2023, 14:22

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Адвокат экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Александр Молохов заявил, что ему не известно, где находится его подопечный, так как с ним нет связи. Об этом передает Telegram-канал Mash.
По словам Молохова, сейчас из близких Стрелкова не знает о его местонахождения. Сейчас родственники ищут Стрелкова по всем отделениям Следственного комитета и полиции столицы.

«Игорь Иванович проводил жену на поезд, вернулся — в квартире следственные действия. Жилище обыскали, его задержали — предварительно, по статье за экстремизм», - рассказал адвокат Стрелкова.

Напомним, 21 июля стало известно о задержании Игоря Стрелкова. По предварительным данным, его обвиняют в экстремизме.

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#Игорь Стрелков
#задержание
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Кремль раскрыл отношение Путина к творчеству, связанному с СВО
Песков: Путин считает произведения, связанные с СВО, важными для поднятия духа
21 июля 2023, 14:18

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют связь с СВО, так как это крайне важно для поднятия патриотического духа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции. Действительно отрадно наблюдать, что они пишут стихи, песни и исполняют, это очень важно для поднятия патриотического духа, и так было всегда. И отрадно видеть, что это есть и сегодня», - уточнил Песков. 

Говоря о том, как сам представитель Кремля относится к творчеству Shaman, он ответил, что поддерживает. 

«Очень положительно», - подытожил Песков. 

Напомним, накануне певец Shaman решил выпустить новый клип на песню «Мой бой». Он был снят в зоне спецоперации. За сутки его посмотрели более миллиона человек. 

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#Кремль
#Дмитрий Песков
#Владимир Путин
#Шаман
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Путин пообещал ответ «всеми средствами» на агрессию против Белоруссии
Путин: Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против РФ
21 июля 2023, 14:06

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит на агрессию против Белоруссии любыми доступными средствами.
Об этом глава государства сообщил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности.

По его словам, агрессия против союзного белорусского государства, будет расцениваться как агрессия против России и страна будет отвечать на угрозы всеми имеющимися средствами. 

«И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», - заявил Путин. 
Российский лидер также назвал потери украинской армии в ходе наступления ВСУ. Он отметил, что речь идет о десятках тысяч погибших военных. 

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#Путин
#Беларусь
#заседание
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Путин: У Запада нет возможности восполнить расход техники Киевом
21 июля 2023, 13:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада не имеют необходимых мощностей для восполнения расхода техники Киевом, а на самой Украине быстро заканчиваются мобилизационные резервы.
«Имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов. Нужны дополнительные, причем большие, ресурсы и время», - сказал Путин в рамках совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

Кроме того, глава государства отметил, что ВСУ понесли огромные потери. А новые пополнения постепенно заканчиваются, несмотря на постоянные облавы в украинских городах. Таким образом, по словам Путина, мобилизационный ресурс страны истощается.

При этом Путин уверен, что руководства стран Запада разочарованы результатом масштабного контрнаступления украинской армии.

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#Владимир Путин
#Запад
#ВСУ
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Путин назвал потери ВСУ в ходе наступления
Путин: ВСУ потеряли десятки тысяч человек в ходе контрнаступления
21 июля 2023, 13:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска потеряли десятки тысяч человек в ходе контрнаступления.
Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России.

По словам российского лидера, украинские формирования понесли значительное количество потерь при самоубийственных атаках в ходе наступления. Путин отметил, что речь идет о десятках тысяч военнослужащих. 

Прежде, президент РФ заявил, что техника, поставляемая Украине Западом даже в чём-то уступает советским машинам. Он также отметил, что западная сторона видит, как горит хваленая техника. 

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#Путин
#ВСУ
#потери
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Кремль оценил угрозы судоходству в Черном море со стороны Украины
Песков: Заявления Киева о судах РФ в Черном море несут угрозу
21 июля 2023, 13:57

Фото: iStock/Roman Zaika

Заявление Украины о том, что страна будет рассматривать суда, которые следуют по Черному морю в порты РФ, в качестве перевозящих военные грузы, может нести опасность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, власти Киева непредсказуемы и не гнушаются ничем. Он также подчеркнул, что в настоящий момент все ведомства РФ создают необходимые рекомендации, чтобы минимизировать все угрозы. 

«Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создает угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим. Он не гнушается ничем. Поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность», - уточнил Песков. 
 
Говоря о том, видит ли российская сторона какие-либо риски для экспорта товаров РФ по Черному морю, Песков заявил о важности анализа ситуации. 

Напомним, некоторое время назад в Минобороны Украины заявили, что государство, начиная с 21 июля, будет рассматривать все суда, которые следуют по Черному морю в порты РФ, как перевозящие военные грузы.
 
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#Кремль
#Украина
#Черное море
#суда
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Игоря Стрелкова обвиняют в экстремизме
21 июля 2023, 13:43

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова обвиняют по статье «Экстремизм». Об этом сообщила его жена в Telegram-канале супруга.
По ее словам, правоохранители пришли к нему в 11:30 часов дня. 

 «Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении», - отметила Мирослава Регинская.

Telegram-канал SHOT утверждает, что в полицию обратилась москвичка, которую возмутили публикации экс-министра обороны ДНР в соцсетях, а также его «Клуб рассерженных патриотов», где тот «в открытую критикует руководство страны». Также заявительница недовольна, что Стрелков собирает деньги на нужды СВО, но куда они идут при этом, не отчитывается.

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#Игорь Стрелков
#задержание
#Москва
#экстремизм
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