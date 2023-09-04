Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин 5 сентября проведет заседание оргкомитета «Победа». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что глава государства примет участие в заседании в режиме видеосвязи.
В пресс-службе президента сообщили, что в рамках мероприятия, будут рассмотрены заявки на присвоение звания «Город трудовой доблести» ряду регионов. Аналогичное заседание было проведено с участием президента в прошлом году. Владимир Путин присвоил звания «Город трудовой доблести» нескольким российским городам.
Ранее сообщалось, что в Сочи завершились переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана.
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В пресс-службе президента сообщили, что в рамках мероприятия, будут рассмотрены заявки на присвоение звания «Город трудовой доблести» ряду регионов. Аналогичное заседание было проведено с участием президента в прошлом году. Владимир Путин присвоил звания «Город трудовой доблести» нескольким российским городам.
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Анастасия Крестьянова