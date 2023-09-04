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Путин 5 сентября проведет заседание оргкомитета «Победа»

04 сентября 2023, 16:11
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 5 сентября проведет заседание оргкомитета «Победа». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что глава государства примет участие в заседании в режиме видеосвязи.

В пресс-службе президента сообщили, что в рамках мероприятия, будут рассмотрены заявки на присвоение звания «Город трудовой доблести» ряду регионов. Аналогичное заседание было проведено с участием президента в прошлом году. Владимир Путин присвоил звания «Город трудовой доблести» нескольким российским городам.


Ранее сообщалось, что в Сочи завершились переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

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#владимир путин
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#заседание
#город трудовой доблести
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Политолог Фёдоров высказал мнение о ненадежности Эрдогана
04 сентября 2023, 16:33

Фото: сайт Кремля

Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров прокомментировал встречу в Сочи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Мнением он поделился с радио «Комсомольская правда». По признанию Федорова, людям не стоит воспринимать турецкого лидера в качестве друга или партнера России.
 
По словам Фёдорова, если Эрдоган приехал в Сочи, значит, у него есть своя задача. Он преследует исключительно собственные интересы.
 
«Он для меня такой противник, очень серьезный, который играет свою долгую игру», - заявил Георгий Фёдоров.
Также, по мнению эксперта, после отключения от европейского рынка Эрдоган более не рассматривает Россию в качестве надежного партнера. Но при этом Москва и Анкара по-прежнему тесно связаны в сфере экономики.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких документов по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи подписывать не планируется.

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#турция
#россия
#политика
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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Си Цзиньпина
Песков: Дата встречи Путина и Си Цзиньпина согласовывается
04 сентября 2023, 16:25

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что даты двусторонней встречи российского лидера Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина согласовываются.
​Последняя встреча лидеров РФ и КНР прошла 20 марта 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время он встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, с которым он планирует обсудить развитие гуманитарных контактов.

«Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его свои другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей, причем в самых разных областях», - отметил российский президент. 

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#владимир путин
#песков
#китай
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Путин по видеосвязи проведет совещание по развитию дальневосточных городов
04 сентября 2023, 16:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации программы развития дальневосточных городов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Напомним, 5 сентября глава российского государства также проведет заседание Российского организационного комитета «Победа». В пресс-службе президента сообщили, что в рамках мероприятия, будут рассмотрены заявки на присвоение звания «Город трудовой доблести» ряду регионов.

Ранее Путин заявил, что необходимо определить пути формирования новых логистических цепочек и обеспечения продовольственной безопасности. Об этом Путин сообщил в приветствии участников Восточного экономического форума.

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#заседание
#путин
#рф
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Рогов: спецслужбы США давно завербовали нового министра обороны Украины Умерова
04 сентября 2023, 16:09

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новый министр обороны Украины Рустем Умеров давно завербован спецслужбами США, где ранее проходил обучение. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, Умеров был близок к структурам турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который был подконтролен американским спецслужбам. Рогов также считает, что Умеров более удобен Западу для обналичивания бюджетных средств, которые выводятся через Киев.

Напомним, 3 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил о смене министра обороны Украины и об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова. Оборонное ведомство вместо него возглавит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

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Представитель ЕС Стано призвал Россию вернуться к зерновой сделке
04 сентября 2023, 15:56

Фото: iStock/Orientaly

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Брюсселе призывают РФ вернуться к участию в зерновой сделке.
Отмечается, что Стано не прокомментировал готовность Евросоюза способствовать облегчению российского сельскохозяйственного экспорта.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не дал ответ на письмо генсека ООН Антониу Гетерреша. Уточняется, что в этом письме Гутерриш описал новые условия по возобновлению зерновой сделки.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия готова продлить зерновую сделку, если будут выполненные данные ей обещания. 

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#переговоры
#зерновая сделка
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Выдавать Украине граждан призывного возраста будет не только Польша
Гагин: ЕС может последовать примеру Польши и начать выдавать украинцев
04 сентября 2023, 15:52

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что европейские страны могут последовать примеру Польши и начать выдавать Украине ее граждан призывного возраста. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
По его мнению, европейским странам надоело поддерживать украинцев, и они могут начать выдавать Киеву граждан призывного возраста, вслед за Польшей.
 
Гагин заявил, что Польша экстрадирует мужчин, которые эмигрировали в страну из Украины, опасаясь мобилизации и призыва на военную службу. Киевский режим требует новых жертв, которых уже в настоящее время достаточно. Советник главы ДНР отметил масштабные потери ВСУ личного состава и выразил уверенность, что страны Европы будут отправлять мужчин призывного возраста, прибывших в страну, обратно на Украину. 

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#страны
#польша
#днр
#всу
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В Кремле раскрыли итоги переговоров Путина и Эрдогана
Песков: Первая часть переговоров Путина и Эрдогана прошла очень конструктивно
04 сентября 2023, 15:42

Фото: kremlin.ru

Первая часть переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошла очень конструктивно, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Очень конструктивно, по всем направлениям подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп, полный обмен информации - такая синхронизация, сверка часов по всем направлениям, исчерпывающий анализ двусторонних отношений», - прокомментировал ситуацию Песков.

Переговоры двух лидеров стартовали в Сочи 4 сентября. Сперва они обсудили вопросы вместе с делегациями, а после удалились на приватный завтрак, чтобы переговорить вдвоем.

Ранее Песков заявил, что никаких документов по итогам встречи Путина и Эрдогана подписывать не планируется.

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#сочи
#песков
#переговоры
#реджеп тайип эрдоган
#владимир путин
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Песков: подписания документов по итогам встречи Путина и Эрдогана не будет
04 сентября 2023, 15:37

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких документов по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи подписывать не планируется. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, встреча между лидерами двух государств прошла конструктивно,  прошла сверка часов по всем направлениям.

Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.

Отмечается, что переговоры длились полтора часа.

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#сотрудничество
#сочи
#аэс
#встреча
#рф
#переговоры
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Москва недовольна заявлениями Пашиняна о России
04 сентября 2023, 15:25

Фото: iStock/irgit

В Москве осудили последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые он сделал в интервью итальянским СМИ, назвав их неприемлемыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный дипломатический источник.
Напомним, 3 сентября Пашинян заявил, что Российская Федерация, предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, тем самым отдаляется от региона. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica. Он также заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой. Пашинян считает, что на данный момент Россия не смогла бы обеспечить потребности Армении в безопасности, по причине того, что сама нуждается в боеприпасах.

«В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарий МИД Армении от 31 августа, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки», - говорится в сообщении.

Источник подчеркнул, что Россия не собирается оставлять регион Южного Кавказа, так как является другом и соседом Армении, однако, он посоветовал Еревану не становиться орудием стран Запада по вытеснению РФ. В сообщении подчеркивается, что Россия рассматривает Армению как полноправного партнера во всех сферах.

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