Путин: Абхазия добилась больших успехов в построении государственности

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поздравил телеграммой президента Абхазии Аслана Бжанию с 15-й годовщиной международного признания независимости республики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что страна добилась значительных успехов в построении демократической государственности и национальной экономики.
По словам президента, РФ будет и дальше оказывать всемерное содействие братскому абхазскому народу в обеспечении обороноспособности, безопасности и решении актуальных социальных и экономических проблем.
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«Между нашими странами налажены отношения союзничества и стратегического партнёрства», — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.
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Екатерина Коршунова