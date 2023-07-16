Путин анонсировал ответ России на поставки на Украину кассетных боеприпасов

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применения кассетных боеприпасов как зеркальную меру. Российский лидер считает, что к поставкам таких средств поражения на Украину следует относиться как к военному преступлению.
В интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» президент России отметил, что российская армия располагает достаточным количеством таких боеприпасов, но пока воздерживалась от их применения. Однако, в случае, если Украина начнет использовать кассетные боеприпасы, то Россия будет вынуждена дать аналогичный ответ, передает ТАСС.
Владимир Путин заметил, что вопрос о кассетных бомбах и снарядах возник потому, что Украине и их западным поставщикам уже просто не хватает обычных вооружений. Российский лидер не стал отрицать, что наша армия также в определенный момент времени испытывала определенный дефицит боекомплекта, но вопрос о применении кассетных боеприпасов даже не поднимался. Путин напомнил, что сами американцы называли использование кассетных боеприпасов преступлением. Вот так к этом и следует относиться, добавил президент России.
В заключение Владимир Путин подчеркнул, что с точки зрения изменения ситуации на линии боевого соприкосновения поставка Украине новых вооружений ничего не даст. Она только усугубит ее для украинской стороны и будет далее разжигать конфликт.
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Владимир Путин заметил, что вопрос о кассетных бомбах и снарядах возник потому, что Украине и их западным поставщикам уже просто не хватает обычных вооружений. Российский лидер не стал отрицать, что наша армия также в определенный момент времени испытывала определенный дефицит боекомплекта, но вопрос о применении кассетных боеприпасов даже не поднимался. Путин напомнил, что сами американцы называли использование кассетных боеприпасов преступлением. Вот так к этом и следует относиться, добавил президент России.
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Александр Бойцов