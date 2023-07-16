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Путин анонсировал ответ России на поставки на Украину кассетных боеприпасов

16 июля 2023, 11:13

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применения кассетных боеприпасов как зеркальную меру. Российский лидер считает, что к поставкам таких средств поражения на Украину следует относиться как к военному преступлению.
В интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» президент России отметил, что российская армия располагает достаточным количеством таких боеприпасов, но пока воздерживалась от их применения. Однако, в случае, если Украина начнет использовать кассетные боеприпасы, то Россия будет вынуждена дать аналогичный ответ, передает ТАСС.

Владимир Путин заметил, что вопрос о кассетных бомбах и снарядах возник потому, что Украине и их западным поставщикам уже просто не хватает обычных вооружений. Российский лидер не стал отрицать, что наша армия также в определенный момент времени испытывала определенный дефицит боекомплекта, но вопрос о применении кассетных боеприпасов даже не поднимался. Путин напомнил, что сами американцы называли использование кассетных боеприпасов преступлением. Вот так к этом и следует относиться, добавил президент России.


В заключение Владимир Путин подчеркнул, что с точки зрения изменения ситуации на линии боевого соприкосновения поставка Украине новых вооружений ничего не даст. Она только усугубит ее для украинской стороны и будет далее разжигать конфликт.

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#Путин
#кассетные боеприпасы
#преступление
#украина
#запад
#ответ
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Турецкие власти опровергли информацию о приостановке выдачи ВНЖ в Стамбуле
16 июля 2023, 10:11

Фото: iStock/Seqoya

В Турции опровергли информацию СМИ о том, что в Стамбуле перестали выдавать вид на жительство иностранцам во всех районах города. Об этом в своём Twitter сообщил департамент миграции Турции.
МВД и департамент миграции страны не давали официальных заявлений по поводу «закрытия» районов Стамбула для иностранцев.

«Заявления о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности – речь идет лишь о 10 районах, где нельзя подать заявку на первичный вид на жительство», – говорится в заявлении департамента.

Ранее газета Milliyet написала о «закрытии» всех районов Стамбула и приостановке выдачи ВНЖ иностранцам. Также отмечалось, что в исключительном порядке он может выдаваться тем, кто приехал в Турцию для обучения, лечения или международной торговли.

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#Стамбул
#ВНЖ
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Азербайджан посчитал заявление МИД России о ситуации в Карабахе не соответствующим «союзническому взаимодействию»
16 июля 2023, 07:00

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана выпустила заявление, в котором ранее озвученная позиция МИД России по ситуации в Нагорном Карабахе названа «не соответствующей декларации о союзническом взаимодействии». Об этом пишет ТАСС.
«Заявление МИД РФ от 15 июня 2023 года вызывает недоумение и разочарование. Это заявление не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией и выступлениям президента РФ Владимира Путина, в которых поддерживаются территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, включая Карабахский регион», — сообщили в азербайджанском политическом ведомстве.

По словам представителей МИД, официальный Баку предпринимает практические шаги, направленные на заключение армяно-азербайджанского мирного договора, при этом сохраняя приверженность трехсторонним договоренностям между Арменией, Азербайджаном и РФ. Однако, по мнению азербайджанской стороны, Ереван с первого дня подписания этих договоренностей отказывался выполнять многие из них, «а российская сторона не обеспечила полного выполнения заявления в рамках своих полномочий».

Напомним, что в вышедшем 15 июля заявлении МИД России призвал приступить к подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном, обратив внимание на то, что  ситуация вокруг Нагорного Карабаха «развивается по негативному сценарию» и что в регионе углубляется гуманитарный кризис.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что у Баку нет территориальные претензий к Еревану. Глава Азербайджана считал, что у стран сейчас есть все возможности для мирного решения конфликта.

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#Азербайджан
#МИД РФ
#Нагорный Карабах
#дипломатия
#Армения
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Gospodarce: В Польше внимательно следят за ситуацией с ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии
16 июля 2023, 05:16

Фото: iStock/sezer_ozger

Власти Польши внимательно следят за ситуацией с ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии. Об этом заявил статс-секретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
По словам Жарина, которые приводит портал Gospodarce, несколько сотен наемников уже прибыли на территорию Белоруссии. Варшава и дальше намерена отслеживать их численность, так как они «де-факто выполняют волю Кремля», действуя по указаниям из Москвы.

«Группа "Вагнера" присутствует в Белоруссии. Прибыли первые бойцы, их сейчас может быть несколько сотен. Польские службы следят за ситуацией, чтобы узнать, сколько вагнеровцев в итоге окажется в Белоруссии»,— сказал Станислав Жарин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, она может быть задействована для обороны страны. Он также указал на то, что опыт боевых подразделений будет очень востребован.

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#Польша
#Белоруссия
#ЧВК «Вагнер»
#спецслужбы
#Александр Лукашенко
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Политик Янг: Роспуск НАТО — это лучший исход для Украины
16 июля 2023, 04:48

Фото: iStock/Michele_Ursi

Американский политик Джеффри Янг написал в своем Twitter, что роспуск НАТО и вывод американского контингента из Европы стал бы лучшим исходом для Украины
«Лучшее, что могло бы случиться с народом Украины, – это роспуск НАТО и вывод Соединенными Штатами всего нашего оружия и войск из Европы навсегда», – отметил Янг, известный в США тем, что неоднократно (и безуспешно) баллотировался на пост губернатора штата Кентукки.

Эти слова стали ответом на реплику представителя Белого дома США Джона Кирби о том, что в Европе находится более 80 тысяч американских военных из-за изменения ситуации в области безопасности на континенте.

Янг регулярно утверждает в своих соцсетях, что все внешнеполитические действия Соединенных Штатов направлены на предотвращение союзов, которые могут угрожать доминированию Вашингтона и его военно-промышленному, топливно-энергетическому и финансовому комплексам. Ранее он призывал немедленно объявить импичмент Джо Байдену за его военные действия в разных странах, включая Украину, Йемен, Сирию и Ирак, а также критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки вооружений. По его мнению, все президенты США после 1945 года стали военными преступниками.

Несколько дней назад кандидат в президенты от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший назвал решение президента США Джо Байдена о мобилизации части резервистов и отправке их в Европу «подготовкой к наземной войне с Россией».

Напомним, что в ходе прошедшего на этой неделе саммита НАТО в Вильнюсе страны-участницы Североатлантического альянса согласились развернуть 300 тысяч дополнительных бойцов на восточном фланге, дабы обеспечить безопасность в Европе. При этом численность американского военного контингента в Старом Свете уже сейчас составляет 100 тысяч человек.

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#НАТО
#Украина
#Европа
#Джеффри Янг
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Подоляк заявил о непричастности Украины к подготовке покушений на Симоньян и Собчак
16 июля 2023, 03:05

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждает, что Украина непричастна к подготовке убийств главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.
«Они совершенно точно нам не нужны. Это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют», — заявил в эфире телемарафона Подоляк, слова которого цитирует украинское агентство УНИАН. 

Он также заметил, что ни Симоньян, ни Собчак  «не играют какую-то важную роль в происходящем и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном мире». 

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, которую пытались организовать по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) с помощью членов националистической группировки «Параграф-88».

В числе шестерых подозреваемых, которых задержали в Москве и Рязанской области, есть лица, не достигшие 18 лет.

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#Михаил Подоляк
#Украина
#СБУ
#покушения
#Маргарита Симоньян
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Канцелярия Эрдогана: Турция поддерживает расширение НАТО ради стабильности
16 июля 2023, 02:06

Фото: iStock/MarianVejcik

Турция поддерживает расширение НАТО ради обеспечения стабильности, а не против Швеции, Финляндии или любой другой страны. Об этом заявили в канцелярии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана
«Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы сделать альянс полномасштабной организацией безопасности», — написал в статье для журнала Middle East Eye Фахреттин Алтун, глава управления по связям администрации Эрдогана.

По мысли Алтуна, расширение Североатлантического альянса — это ключ к долгосрочному миру и стабильности. Чиновник также отметил, что официальная Анкара в любом случае продолжит быть критически важным партнером и союзником во всех новых инициативах НАТО.

10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Эрдоган обещал как можно скорее передать заявку Швеции на членство в НАТО на ратификацию в парламент. По сообщению телеканала CNN Türk, заявка Швеции о вступлении в НАТО может быть ратифицирована парламентом Турции уже во время осенней сессии.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Швеция сможет вступить в НАТО только тогда, когда Турция войдет в Евросоюз.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО летом прошлого года. С этого момента 28 членов блока ратифицировали договоры о приеме государств в НАТО. Блокировали процесс только Венгрия и Турция.

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#Турция
#НАТО
#расширение НАТО
#Швеция
#Финляндия
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CNN: Министр финансов США Джанет Йеллен наелась в Китае галлюциногенных грибов
16 июля 2023, 01:40

Фото: iStock/Yarygin

Глава американского Минфина Джанет Йеллен в ходе своего визита в Китай употребила в пищу грибы, известные своими галлюциногенными эффектами. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
По сведениям телеканала, Йеллен со своей командой после приземления в аэропорту Пекина отправилась в ресторан юньнаньской кухни, где заказала сразу четыре порции диких грибов Lanmaoa asiatica, произрастающих в провинции Юньнань. Эти грибы считаются ядовитыми, поскольку после их употребления в пищу возможны сильные галлюцинации.

При этом обслуживающий персонал ресторана, где побывала Йеллен, заверил, что поданные грибы были приготовлены правильно и с соблюдением техники безопасности.

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#Джанет Йеллен
#Китай
#грибы
#галлюцинации
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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попал в больницу с обезвоживанием
16 июля 2023, 00:38

Фото: сайт Кремля

Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали, сообщают израильские СМИ. Как рассказали в его канцелярии, предварительным диагнозом случившегося является обезвоживание.
Издание Walla со ссылкой на собственные источники пишет, что Нетаньяху потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой, после чего его привезли в госпиталь на неотложке. В офисе премьера заявили, что он «в хорошем состоянии» и проходит медицинское обследование в больнице Шеба в пригороде Тель-Авива.

Позже сам Нетаньяху поблагодарил врачей за помощь и заявил, что чувствует себя очень хорошо после недомогания, вызванного обезвоживанием. Видеообращение премьера публиковали радио Kan и портал Ynet.

Глава правительства Израиля объяснил, что попал в больницу после того, как провел весь день вместе с супругой на озере ​Кинерет, в жаркую погоду, ​без достаточного количества воды и головного убора. Нетаньяху призвал израильтян в жаркие дни пить больше воды и беречься от тепловых ударов.

По сообщениям радио Kan, Биньямин Нетаньяху остается на ночь в госпитале под наблюдением кардиологов, еженедельное заседание кабмина перенесено с 16 на 17 июля.

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#Израиль
#Биньямин Нетаньяху
#госпитализация
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WT: В США опустошаются собственные запасы оружия из-за помощи Украине
15 июля 2023, 20:49

Фото: iStock/alexkich

В США наблюдается дефицит вооружения из-за помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Times.
Высокопоставленные американские чиновники, в том числе и президент Байден, уже несколько дней сообщают о стремительном сокращении запасов боеприпасов в США. У специалистов по национальной безопасности возникают опасения, что из-за возникшей проблемы Вашингтон может стать уязвимым в случае, если США окажутся участником какого-либо мирового конфликта, например, между Китаем и Тайванем. 

Одновременно с этим США продолжают помогать Украине и даже сообщают об увеличении поставок кассетных боеприпасов. Отправка этого вида оружия была раскритикована, однако автор статьи предполагает, что такое решение было принято американскими властями из практических соображений.

«Запасы однозарядных, а не кассетных боеприпасов по всему миру и на Украине на исходе и вот-вот будут исчерпаны. Таким образом, трудный, но необходимый выбор, предоставлять ли им кассетные боеприпасы, сводился к следующему: если мы этого не сделаем, тогда у них кончатся боеприпасы. Если у них кончатся боеприпасы, они окажутся беззащитными», – заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью MSNBC на этой неделе.

Кроме того, издание указало на то, что поставка Украине вооружения стала самой крупной передачей военной техники и оружия США другой стране в новейшей истории.

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#США
#вооружение
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