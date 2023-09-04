Путин анонсировал запуск первого блока АЭС в Турции ​

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Президент России Владимир Путин озвучил планы о запуске в 2024 году первого блока АЭС «Аккую» в Турции. Об этом он сообщил в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
Владимир Путин отметил, что Турция уже стала членом клуба ядерных государств и строительство атомной станции будет продолжено. Кроме того, российский лидер указал на наличие интересных вариантов продолжения сотрудничества между странами.
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Анастасия Крестьянова