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Путин анонсировал запуск первого блока АЭС в Турции ​

Путин заявил о планах запустить в 2024 году первый блок АЭС «Аккую» в Турции ​
04 сентября 2023, 13:30
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин озвучил планы о запуске в 2024 году первого блока АЭС «Аккую» в Турции. Об этом он сообщил в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

По словам главы государства, работа над данным вопросом идет по плану и в 2024 году будет запущен первый блок «Аккую» в Турции.

Владимир Путин отметил, что Турция уже стала членом клуба ядерных государств и строительство атомной станции будет продолжено. Кроме того, российский лидер указал на наличие интересных вариантов продолжения сотрудничества между странами.

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Эрдоган сообщил, что Турция и РФ движутся к товарообороту в $100 млрд
04 сентября 2023, 13:52

Фото: istockphoto/george tsartsianidis

Россия и Турция движутся к цели, которая заключается в достижении товарооборота в 100 млрд долларов.
Об этом сказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча проходит в Сочи. Эрдоган считает, что сейчас Москва и Анкара переживают «совершенно иной период в отношениях».
 
«Мы очень рады, что объем нашей внешней торговли в настоящее время составляет 62 млрд долларов, и мы идём к нашей цели - 100 млрд», - заявил Эрдоган.
Владимир Путин обратил внимание, что в прошлом году товарооборот стран увеличился на 8,6%. В первом полугодии 2023 года подобный «позитивный тренд сохраняется».
 
«Он не такой мощный, как был в прошлом году, но все-таки позитивный», - подчеркнул Владимир Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что в сфере энергетики для России и Турции достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон. По словам Путина, продвижение России и Турции в области энергетики происходит уверенно.

Напомним, переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.

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#турция
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Путин: в вопросах энергетики РФ и Турция достигли договоренностей с обеих сторон
04 сентября 2023, 13:47

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в сфере энергетики для России и Турции достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон. Об этом Путин сообщил в рамках встречи с турецким лидером.
По словам Путина, продвижение России и Турции в области энергетики происходит уверенно.

Напомним, переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Отмечается, что в ходе переговоров, президент Турции обратит внимание на важность установления мира в регионе и решения конфликта дипломатическим путем.

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#сочи
#будущее
#сделки
#рф
#переговоры
#турция
#россия
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Эрдоган: переговоры с Путиным по вопросу зерновой сделки значимы для мира
04 сентября 2023, 13:38

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу «зерновой сделки» станут значимыми для мира и для африканских стран. Об этом Эрдоган сообщил в ходе российско-турецких переговоров в Сочи.
Напомним, переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Главный советник президента Турции Акыф Чагатай Кылыч ранее рассказал, что турецкое руководство надеется на достижение определенных договоренностей по вопросу возобновления зерновой сделки.

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#сочи
#будущее
#сделки
#рф
#переговоры
#турция
#зерновая сделка
#реджеп тайип эрдоган
#владимир путин
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Путин заявил, что обсудит с Эрдоганом ситуацию на Украине
Путин и Эрдоган обсудят вопросы, связанные с украинским кризисом
04 сентября 2023, 13:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы, связанные с украинским кризисом, будут обсуждаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом Путин сообщил в рамках встречи с турецким лидером.
«Есть поговорить о чем и с точки зрения обеспечения безопасности в регионе», — отметил Путин.

Напомним, переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Отмечается, что в ходе переговоров, президент Турции обратит внимание на важность установления мира в регионе и решения конфликта дипломатическим путем.

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Путин сообщил о готовности к переговорам по зерновой сделке

#сочи
#будущее
#сделки
#путин
#рф
#переговоры
#турция
#реджеп тайип эрдоган
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Путин сообщил о готовности к переговорам по зерновой сделке
04 сентября 2023, 13:28

Фото: iStock/MarianVejcik

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта к переговорам по зерновой сделке.
Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи.

Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки. Владимир Путин уже заявил, что РФ открыта к переговорам по данному вопросу. 

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Отмечается, что на грядущих переговорах, президент Турции обратит внимание на важность установления мира в регионе и решения конфликта дипломатическим путем.

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Путин: Россия готова к переговорам по зерновой сделке

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Путин на переговорах с Эрдоганом оценил темп развития отношений России и Турции
04 сентября 2023, 13:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что темп развития отношений между РФ и Турцией сохраняется, позитивный тренд по товарообороту тоже. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин отметил, что лидеры двух государств давно договаривались об этой встрече.

Напомним, переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Отмечается, что в ходе переговоров, президент Турции обратит внимание на важность установления мира в регионе и решения конфликта дипломатическим путем.

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#путин
#рф
#переговоры
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Канцлер ФРГ Шольц опубликовал первое фото после травмы
04 сентября 2023, 13:21

Фото: istockphoto/photosvit

Олаф Шольц опубликовал фото с глазной повязкой. Травму он получил во время пробежки.
В аккаунте в Х (Twitter) канцлера ФРГ Олафа Шольца появилось первое фото после полученной в субботу травмы во время пробежки.
 
«Я с нетерпением жду мемов», - сказано в публикации, которая сопровождает фото канцлера с глазной повязкой и царапинами на правой стороне лица.
Шольц поблагодарил за пожелания выздоровления и уточнил, что на фото всё выглядит гораздо хуже, чем на самом деле
 
Издание Frankfurter Rundschau сообщало, что глава немецкого правительства получил травму, занимаясь спортом. Шольц ударился лицом, когда совершал пробежку. Но канцлер не намерен вносить изменения в свой график.

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В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана в широком составе
#травма
#травмы
#германия
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В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана в широком составе
04 сентября 2023, 13:19

Фото: сайт Кремля

Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Отмечается, что на грядущих переговорах, президент Турции обратит внимание на важность установления мира в регионе и решения конфликта дипломатическим путем.

Главный советник президента Турции Акыф Чагатай Кылыч сообщил, что турецкое руководство надеется на достижение определенных договоренностей по вопросу ​возобновления зерновой сделки.

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#президент
#сочи
#будущее
#сделки
#переговоры
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Путин: Россия готова к переговорам по зерновой сделке
Путин заявил Эрдогану о готовности России к переговорам по зерновой сделке
04 сентября 2023, 13:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по возобновлению зерновой сделки. Об этом он сообщил в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
Глава государства также выразил надежду, что в ближайшее время, переговоры по созданию газового хаба с турецкой стороной также завершатся. Владимир Путин отметил, что государства намерены сделать ситуацию в энергетической отрасли более стабильной. 
 
В свою очередь, Эрдоган заявил, что весь мир наблюдает за переговорами лидеров, надеясь на результат.   

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#переговоры
#турция
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