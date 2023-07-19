Путин: Более 80% молодежи считает, что в России хорошие условия для роста

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что более 80% молодежи считает, что в России хорошие условия для роста, об этом он сообщил в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей».
Президент России выразил надежду на то, что работа в данном направлении будет продолжаться также эффективно и молодым специалистам будет предоставлено для реализации еще больше возможностей.
Читайте также:
Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальности в Сети
Путин: Россия будет изучать трофейную западную военную технику
Путин о теракте на Крымском мосту: Дано поручение ФСБ, СК РФ детально разобраться в случившемся
Анастасия Крестьянова