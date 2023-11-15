Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Путин больше не верит»: Буданов о договоре с Россией и чем закончится конфликт на Украине

«Путин больше не верит»: Буданов о договоре с Россией и чем закончится конфликт на Украине

Глава ГУР Буданов: Киев может не подписать мир с РФ по окончании конфликта
15 ноября 2023, 11:25
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина продолжает отрицать возможность завершения конфликта дипломатическим путем. Несмотря на «тупиковое» положение на фронте, о чем прежде заявлял главком ВСУ, украинская армия намерена продолжать наступление. Редакция «Радио 1» расскажет, чем завершится конфликт, на каких условиях возможно перемирие по мнению США и России, и почему Владимир Путин больше никому не верит.

Буданов о мире с Россией


Руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже после того, как конфликт будет завершен. Он привел в пример отношения между Россией и Японией, которые после 1945 года так и не подписали мирный договор из-за разногласий по вопросам принадлежности северных островов.


По мнению Буданова, подобный «сценарий» вероятен и в конфликте России и Украины. Он также допустил, что кризис между странами может продолжаться на протяжении десятков лет, однако без интенсивных боев.

«Реальная угроза»: В США назвали будущего лидера госпереворота в Киеве
«Реальная угроза»: В США назвали будущего лидера госпереворота в Киеве

Прежде предположения о том, чем может завершится российско-украинский кризис озвучил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, противостояние между государствами необходимо завершить по «вьетнамскому сценарию», однако для этого необходимо освободить Украину от интервенции западных стран.

Зеленский о переговорах по Украине


Президент Украины Владимир Зеленский ранее допустил возможность проведения переговоров с российской стороной третьими странами. Он подчеркнул, что другие государства могут инициировать переговорный процесс с Россией для урегулирования кризиса, однако Киев не имеет никаких связей с Москвой в настоящее время.

Глава киевского режима также добавил, что ВСУ намерены продолжать ранее анонсированное наступление. По его словам, у командования украинской армией уже есть план и обозначены направления, в которых будут продвигаться бойцы.

Залужный о тупике на фронте


В беседе с изданием The Economist, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что ситуация на линии фронта складывается сложная, и украинские силы поставлены в тупик из-за уровня находящихся на вооружении технологий. Он также добавил, что исправить положение сможет только технологический скачок.

Подобные высказывания главкома украинской армией вызвало негодование у президента Украины. Издание The New York Times связало конфликт между Залужным и Зеленским с расколом в гражданском обществе. По мнению авторов статьи, такой разлад в кругах правящей элиты страны может привести к провалу на фронте.


Прокомментировал скандальное высказывание Залужного экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. На своем YouTube-канале он поделился предположением о том, что своими словами главком ВСУ вероятно выразил готовность к переговорам.

Российская сторона также неоднократно заявляла о том, что готова обсудить с Украиной возможность урегулирования конфликта дипломатическим путем. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа вновь напомнил, что Москва готова к переговорам, в том числе с Валерием Залужным. Депутат также заявил, что главком может быть следующим президентом Украины, если США захотят лишить Зеленского занимаемого поста.

В Германии назвали фатальную ошибку Украины при контрнаступлении
В Германии назвали фатальную ошибку Украины при контрнаступлении

В США рассказали о переговорах России и Украины


Президент России Владимир Путин будет вести переговоры с украинским коллегой только с позиции силы. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. По его мнению, российский президент больше не даст себя обмануть, так как прежде с ним уже так поступали. Американский эксперт напомнил слова лидера ФРГ Ангелы Меркель, которая ввела в заблуждение Путина относительно Минских соглашений, а позже призналась, что специально тянула время для Украины.

В НАТО, наоборот, уверены, что диктовать условия, на которых стороны смогут прийти к перемирию, будет Украина. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что члены блока будут продолжать поддерживать Киев и определять, какие условия приемлемы для переговоров, будет исключительно украинская сторона


Россия о разрешении конфликта с Украиной


Президент России Владимир Путин продолжает напрминвть о готовности к переговорам с украинской стороной. Однако глава государства подчеркивает, что киевские власти законодательно исключили возможность проведения переговоров с Россией. По его словам, для начала переговорного процесса Украина должна отменить запрет на урегулирование кризиса дипломатическим путем.

Помощник Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что от Киева не исходит никакой инициативы по проведению диалога с Москвой. Он также отметил готовность российской стороны к переговорам. О мирном разрешении конфликта также высказывался заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, переговоры будут возможны, когда Киев «признает реалии».

Читайте также:

Independent: ВСУ планируют зимой масштабную атаку дронов на регионы России

Экс-депутат Верховной рады Олейник усомнился в проведении выборов на Украине

Западное вооружение оказалось бесполезным на Украине
#сша
#конфликт
#владимир путин
#украина
#владимир зеленский
#всу
#минобороны
#киев
#переговоры
#сво
Читайте нас в
Financial Times: Дания будет блокировать танкеры с российской нефтью
15 ноября 2023, 11:34

Фото: istockphoto/Dikuch

Дания может начать проверять и, возможно, блокировать суда с российской нефтью, проходящие через ее воды. Таковы новые планы Евросоюза.
Как указывается в материале газеты The Financial Times, все действия датских властей будут осуществляться в рамках законодательных норм, согласно которым любое государство имеет право проверить судно, представляющее собой опасность для окружающей среды. По словам неназванного источника издания, особое внимание будет уделяться кораблям, которые не имеют западной страховки.

В публикации уточняется, что 60% нефти и нефтепродуктов из России, которые направляются на международные рынки Балтийским морем, следуют через датские проливы. Еврокомиссия и власти Дании пока отказались от комментариев на данную тему.

Читайте также:

МИД России обвинил Запад в расхищении и контрабанде нефти и зерна в Сирии

Минфин США подозревает около 100 кораблей в транспортировке нефти из РФ

Запад не смог навредить России введением потолка цен на нефть
#судно
#опасность
#право
#государство
#море
#нефть
#проверка
Читайте нас в
Еврокомиссар Симсон призвала Венгрию отказаться от российских энергоресурсов
15 ноября 2023, 10:59

Фото: iStock/rarrarorro

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала Венгрию предпринять перестать покупать российские энергоресурсы, чтобы избежать зависимости страны от России. Об этом пишет Politico.
Уточняется, что данное заявление появилось после объявления «Газпрома» о намерении увеличить поставки природного газа в Венгрию грядущей зимой. Симсон считает, что так Россия сможет манипулировать рынком Венгрии.

Кроме того, еврокомиссар выразила сожаление о соглашении, составленным между РФ и Венгрией о строительстве атомной электростанции «Пакш-2». По ее словам, такие соглашение зависит от поддержки и поставок ядерного топлива со стороны Москвы. При этом она подчеркнула, что страны ЕС значительно сократили зависимость от газа из России после начала спецоперации на Украине.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия намерена заблокировать 12-пакет антироссийских санкций, если в нём будет фигурировать атомная энергетика России.

Читайте также:

Венгрия не одобрила выделение €500 млн Киеву

Венгрия обвинила Украину в циничности из-за нежелания решать вопрос нацменьшинства

Венгрия предложила создать в Европе универсальную систему безопасности
#россия
#соглашение
#энергетика
#страны
#министр
#ес
#венгрия
#рф
Читайте нас в
В школах России может появиться новый предмет семьеведение
15 ноября 2023, 10:30

Фото: istockphoto/Halfpoint

Со следующего года в учебной программе может появиться новый предмет — семьеведение. Об этом сообщила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
В разговоре с РИА Новости она выразила уверенность, что депутатам возглавляемого ею комитета удастся убелить министерство просвещения сделать семьеведение самостоятельной учебной дисциплиной. По словам парламентария, этот предмет будут преподавать по единому учебнику, который будет подготовлен к следующему году.

Останина отметила, что преподавание семьеведения, начавшись в Самаре, уже ведется в 40 российских регионах. Пока что его дают отдельной темой в рамках курса обществознания, а методические материалы для него готовит Институт изучения детства, семьи и воспитания, подведомственный министерству просвещения.

Читайте также:

На конкурс «Это у нас семейное» зарегистрировались более 6,5 тыс подмосковных семей

Юных музыкантов и художников посвятили в первоклассники

В Подмосковье прошло торжественное открытие «Школьной лиги»
#семьи
#преподавание
#школа
#учебник
#минпросвещения
Читайте нас в
The Guardian: Путин уже победил на Украине
15 ноября 2023, 10:07

Фото: istockphoto/Arseniy45

Президент России Владимир Путин уже одержал победу в противостоянии с Украиной. Это произошло в тот момент, когда внимание западных стран оказалось приковано к конфликту на Ближнем Востоке.
Такое мнение высказали в ходе подкаста журналисты британской газеты The Guardian. По их мнению, то, что в последнее время интерес всего мира сосредоточен на палестино-израильском конфликте, говорит о том, что российский лидер одержал верх на Украине. Время работает на Москву, сделали вывод обозреватели.

Они также обратили внимание на то, что Киев в текущей ситуации может потерять поддержку своего главного союзника — США, особенно в том случае, если на предстоящих президентских выборах победу одержит Дональд Трамп. Отмечается также, что в пользу России говорит преимущество в живой силе и технике.

Читайте также:

Армия России медленно сжимает клещи вокруг Авдеевки — карта, видео

В США заявили об отчаянии Зеленского из-за военной катастрофы

Экс-командир нацбата ВСУ предрек Украине потерю нескольких областей
#сша
#журналисты
#дональд трамп
#мнение
#лидер
#киев
#владимир путин
Читайте нас в
Bloomberg: Власти США разочаровываются действиями Израиля против ХАМАС
15 ноября 2023, 10:01

Фото: iStock/Gilnature

Американские власти все больше разочаровываются тем, как Израиль действует против палестинского движения ХАМАС из-за роста количества жертв среди гражданских, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Белый дом все больше разочаровывается тем, как Израиль ведет войну против ХАМАС, поскольку число погибших среди мирного населения растет, а призывы администрации остаются без внимания, что усиливает раскол между близкими союзниками», - пишут журналисты. 

В агентстве отметили, что американские чиновники всё чаще стали связываться с властям Израиля на предмет количества жертв среди гражданского населения, которое ежедневно растёт в результате военной операции, которую ЦАХАЛ проводит на территории сектора Газа. Однако, эти серьезные обсуждения пока что игнорируются израильской стороной. 

При этом, когда США спросили Израиль об ударе по лагерю беженцев, то получили «пренебрежительный» ответ и утверждение о том, что цель удара была достигнута. 

Читайте также: 

Директор больниц Газы заявил, что ЦАХАЛ вторглась в клинику, атаковав пациентов

Al Rabiaa рассказал о судьбе похищенной гражданки России Елизаветы Цурковой

Армия Израиля заявила, что проводит «точную» операцию в медцентре «аш-Шифа»
#сша
#израиль
#чиновники
#война
#сектор газа
#палестина
Читайте нас в
В «Рособоронэкспорте» рассказали о причинах отказа от экспорта БПЛА «Ланцет»
15 ноября 2023, 09:43

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Иностранные заказчики проявляют большой интерес к российскому барражирующему боеприпасу «Ланцет». Однако этот дрон-камикадзе не поставляется за границу, в том числе по причине его высокой востребованности в Вооруженных силах России.
Об этом в разговоре с корреспондентом ТАСС на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 сообщил генеральный директор российской государственной компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев. Он сообщил, что в компании отмечают заметный рост интереса иностранных заказчиков к российским барражирующим боеприпасам, отлично зарекомендовавших себя в ходе боевых действий.

На сегодняшний день «Рособоронэкспорт» в этом сегменте продвигает беспилотник «Куб-Э». Что касается «Ланцета», то этот барражирующий боеприпас, несмотря на значительный интерес к нему на внешнем рынке, за рубеж не поставляется. Причина в том, что в нем велика потребность Вооруженных сил РФ, а также в отсутствии разрешительных экспортных документов, пояснил глава «Рособоронэкспорта».

Читайте также:

Украинский генерал Кривонос: БПЛА ВС РФ «Ланцет» уничтожают технику ВСУ

На Украине раскрыли, чего больше всего боятся бойцы ВСУ

США ввели санкции против конструктора Захарова, который разработал БПЛА «Ланцет»
#беспилотник
#боеприпас
#компании
#рост
#рф
Читайте нас в
Путин поздравил Роскомнадзор, отметив важность борьбы против раскола общества РФ
15 ноября 2023, 09:41

Фото: kremlin.ru

Российский лидер поздравил Роскомнадзор с 30-летием основания, а также отметил важность работы, которой занимается ведомство, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
По словам главы Российской Федерации, в непростые времена особенно важна деятельность тех, кто пресекает попытки заинтересованных лиц внести раздор в общество. 

«И конечно, под особым, неустанным контролем должны находиться задачи противодействия экстремистской идеологии, попыткам расколоть наше общество, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь», - отметил президент. 

Ранее Роскомнадзор расширил список VPN-сервисов, подлежащих блокировке. К новым 49 наименованиям, включенным в перечень, относятся также китайский протокол Shadowsocks, разработанный для обхода цензуры, и российский ItHelper от компании «Софт Программ».

Читайте также: 

Роскомнадзор расширил блокировку VPN-сервисов

Роскомнадзор не получал от TikTok уведомления о возобновлении работы в России

РКН включил Go Travel Un Limited в список компаний, подлежащих «приземлению»
#президент
#общество
#роскомнадзор
#владимир путин
#поздравление
Читайте нас в
Комиссия Конгресса США: Китай решил не отдаляться от России
15 ноября 2023, 09:30

Фото: iStock/Zerbor

Американо-китайская комиссия по экономике и безопасности в докладе, который предоставили в Конгресс США, заявила о решении КНР не отдаляться от РФ, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте комиссии.
В докладе специалисты отметили, что дружественные отношения Китая с Россией уже привели КНР к определенным проблемам с партнерами, в первую очередь европейскими, однако, Пекин принял стратегическое решение сохранять отношения с Москвой. 

«Критика Китая приписываемых Западу двойных стандартов и лицемерия в его подходе к украинскому кризису была более благосклонно воспринята в некоторых частях так называемого Глобального Юга», - отметили аналитики в докладе. 

К тому же, по мнению авторов доклада, своими отношениями с Россией Китай демонстрирует Соединенным Штатам непосредственное стратегическое единство, направленное конкретно против них.

Читайте также: 

Политолог Шафир опроверг склонение КНР перед США на фоне приезда СИ в Штаты

AT: Украина провалами ВСУ подставила Байдена перед переговорами с Си Цзиньпином

Японский премьер обеспокоен воздушным дежурством РФ и КНР у границ страны
#китай
#специалисты
#отношения
#россия
#сша
#конгресс сша
Читайте нас в
Байден одобрит проект о финансировании без помощи Израилю и Украине
15 ноября 2023, 09:07

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американский лидер Джозеф Байден планирует утвердить проект государственного финансирования без пунктов о помощи Израилю и Украине, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
«Байден готов подписать одобренный палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если он будет принят сенатом», - сообщил собеседник СМИ. 

Ранее палата представителей США утвердила законопроект о временном финансировании правительства, который не включал в себя помощи Украине и Израилю. Теперь документ должен одобрить сенат, затем его сможет подписать американский президент. 

Напомним, издание The Washington Post выяснило, что украинский конфликт престал представлять прежний интерес для американского Конгресса.

Читайте также: 

«Конкуренция растёт»: Украина уже не представляет прежнего интереса для Запада

CNN: Палата представителей Конгресса США мешает предоставлению помощи Украине

Конгрессвумен Грин призвала отказаться от финансовой поддержки Украины
 
#сша
#президент
#законопроект
#финансирование
#джозеф украина
#израиль
Читайте нас в
Достижения.рф