Путин: Бойцов «Вагнера» пытались использовать в темную

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Путин заявил, что предложил бойцам «Вагнера» подписать контракт с Минобороны, вернуться домой или отправиться в Беларусь
Президент России Владимир Путин заявил, что большинство бойцов «Вагнера» - тоже патриоты. Они доказали это на поле боя.
Он также отметил, что их попытались использовать в тёмную. Российский лидер подчеркнул, что предложил бойцам «Вагнера» подписать контракт с Минобороны, вернуться домой или отправиться в Беларусь.
Ранее «Радио 1» сообщало, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.
Он также отметил, что их попытались использовать в тёмную. Российский лидер подчеркнул, что предложил бойцам «Вагнера» подписать контракт с Минобороны, вернуться домой или отправиться в Беларусь.
Анастасия Крестьянова