Путин: БРИКС — это не военный союз, а площадка для выработки решений

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Объединение стран БРИКС – это не военный союз, а площадка для выработки позиций, основанных на суверенитете и уважении друг друга. Об этом в своём выступлении в ходе Международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка» рассказал президент РФ Владимир Путин.
«К России переходит председательство в БРИКС, и мы сделаем все для того, чтобы так называемое мировое большинство чувствовало, что оно не просто большинство по числу жителей наших стран, а что оно большинство, имея в виду перспективы своего развития», - сказал он во время своего выступления.Владимир Путин также добавил, что Россия приветствует намерение целого ряда латиноамериканских государств присоединиться к БРИКС либо в качестве полноправных членов, либо как равноправные партнеры.
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