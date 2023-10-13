Путин: Чествование нациста в парламенте Канады — это отвратительно

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин сказал, что ему просто дико было смотреть на то, как нацисту рукоплескали в канадском парламенте. То, что глава государства и законодатели приветствовали эсэсовца, российский лидер назвал отвратительным.
На заседании Совета глав государств СНГ Путин также выразил удивление тому, как президент Украины, еврей по национальности, аплодировал не противнику нацизма, а ветерану дивизии СС «Галичина», которая известна как раз массовыми убийствами евреев.
Владимир Путин также отметил, что на Западе вообще мало кто знает и помнит об этой истории. В России она обсуждается, поляки возмущались, потому что «Галичина» отличилась и репрессиями против польского народа, а потом в Вашингтоне и Европе как-то быстро все забылось. Это потому, что там пытаются «притушить», замять эту неприглядную историю, сказал российский лидер. А мы будем помнить для того, чтобы не допустить ничего подобного в наших странах, заключил Путин.
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«Надеюсь, в наших странах никогда ничего подобного не произойдет», — сказал президент России.
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Александр Бойцов