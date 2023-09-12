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Путин: Чиновники точно должны ездить на отечественных автомобилях

12 сентября 2023, 10:50
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В России скоро начнутся закупки автомобилей российского производства для чиновников. Они обязательной должны ездить на отечественных машинах. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания ВЭФ.
«Правительство и управделами выстроили цепочку перехода чиновников на отечественные автомобили. Наши машины, может, поскромнее выглядят, чем ауди, мерседес, но надо брать пример с Индии», - заявил российский лидер.

Он также добавил, что российские власти и дальше будут поднимать локализацию автомобилей в стране. По его словам, закупка автомобилей отечественного производства для чиновников начнется уже в ближайшее время.


VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.

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Путин сравнил закон об иноагентах РФ с американским
Путин: Российский закон об иноагентах гуманнее, чем в США
12 сентября 2023, 11:23

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что закон об иноагентах в России гуманнее, чем в США. Об этом он заявил в рамках своего выступления на пленарном заседании ВЭФ.
«Мы никого не «гребем», наш закон - почти калька с США, но только гуманнее», - уточнил Путин. 

По его словам, по поводу этого закона имеется множество нюансов. В связи с этим, власти постоянно вносят изменения, совершенствуя его.

Напомним, VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября этого года во Владивостоке. ВЭФ решили провести на территории ДВФУ.

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Путин высказался об уходе Кудрина с поста главы Счетной палаты
Путин: Кадровый вопрос о главе Счетной палаты не влияет на ее работу
12 сентября 2023, 11:04

Фото: Сайт Кремля

Бывший глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин захотел работать в сфере бизнеса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания ВЭФ.
По его словам, в стране не рабовладельческий строй, поэтому Кудрина не могли удержать на посту. 
 
«У нас же не рабовладельческий строй, захотел перейти на работу в бизнес - мы же не можем его там держать. Хотя он был, конечно, на своем месте, он и министром был хорошим финансов. Но палата работает, Счетная палата, работает эффективно», - подчеркнул Путин. 

Он рассказал, что кадровый вопрос обязательно решится. Это произойдет тогда, когда парламенту удастся подобрать соответствующие кандидатуры. 
 
Напомним, пост председателя Счетной палаты оказался свободен после того, как Кудрин принял решение перейти работать в компанию «Яндекс». 

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«Субстанции и пьянство»: Зеленского уличили в проблемах со здоровьем
Азаров: У Зеленского серьезные проблемы со здоровьем
12 сентября 2023, 10:34

Фото: Сайт Кремля

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что в настоящий момент у президента страны наблюдаются проблемы со здоровьем. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Азарова, вывод об ухудшении физического состояния можно сделать из-за внешнего вида главы государства, который серьезно изменился за минувшие два года. 
 
«Поездки Зеленского на Запад — не только попытки «выбить» из партнеров дополнительную финансовую и военную помощь, но и стремление показать, что у президента Украины нет серьезных проблем со здоровьем. Но проблемы эти есть, и они нарастают!», - подчеркнул Азаров. 

Он также рассказал, что сами украинцы неоднократно обсуждали внешность Зеленского. Кроме того, экс-премьер добавил, что украинскому лидеру сложно дышать, это видно на роликах в сети. 

«Эти изменения в облике президента связаны не с беспокойством за Украину и ее народ в военное время, а с чрезмерным употреблением субстанций и пьянства», - заявил Азаров.

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Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно
Путин: Россия работает над оружием на новых физических принципах
12 сентября 2023, 09:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что оружие на новых физических принципах в ближайшей перспективе будет обеспечивать безопасность любого государства. Об этом Путин сообщил на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
Глава российского государства подчеркнул, что в РФ это прекрасно понимают и работают над этим. 

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира. Российский лидер отметил, что здесь будут обсуждаться темы перспективных, стратегических направлений развития Дальнего Востока России, Арктики и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.


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#доходы
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Путин предложил установить день воссоединения России с новыми регионами
Путин предложил установить 30 сентября Днем воссоединения России с новыми регионами
12 сентября 2023, 09:42

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий 30 сентября Днем воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Такая информация следует из документа, которые появился в думской электронной базе.
«Тридцатое сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)», — говорится в документе.
 
Предварительно, закон вступит в силу в случае его принятия со дня опубликования.

В пояснительной записке к документу уточняется, что возвращение в состав России территорий новых регионов состоялось из-за исторической общности местных жителей, которые добровольно приняли данное решение.

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Во Владивостоке стартовало пленарное заседание ВЭФ с участием Путина
12 сентября 2023, 09:30

Фото: сайт Кремля

Пленарное заседание ВЭФ-2023 с участием президента России Владимира Путина во Владивостоке стартовало с аплодисментов летчикам, которые смогли успешно посадить Airbus A320 под Новосибирском.
«Дальний Восток для России является стратегическим приоритетом на весь 21 век, с этого мы сходить не будем. Мы собираемся для того, чтобы оценить основные тенденции, которые определяют динамику международных деловых связей», - обратился Путин ко всем присутствующим на мероприятии.

На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира. Глава государства отметил, что здесь будут обсуждаться темы перспективных, стратегических направлений развития Дальнего Востока России, Арктики и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Путин поддержал расширение Восточного полигона
#доходы
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Путин поддержал расширение Восточного полигона
12 сентября 2023, 08:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поддерживает расширение Восточного полигона и надеется, что до конца 2023 года будут подписаны концессионные соглашения, сопровождаемые некоторыми сложностями. Об этом он рассказал в рамках встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.
«Вы знаете мою позицию. Я сам хочу, чтобы у нас расширялся Восточный полигон, и как можно быстрее, как можно качественнее... Насколько я понимаю, вот эти концессионные соглашения, они подписаны практически уже или находятся на рассмотрении вернее», - рассказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что что соглашения будут подписаны до конца текущего года. По его словам, процесс сопровождается некоторыми сложностями, которые связаны с финансированием, а также с определением справедливого распределения заказов, уточнив, что это работа рыночного характера.

Российский лидер отметил, что необходимо создать три дополнительных тоннеля полигона, а также мосты.

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#лидер
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Ким Чен Ын прибыл в Россию
12 сентября 2023, 08:09

Фото: РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на поезде в Россию. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.
«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын въехал в Россию на своем поезде и прибыл на станцию Хасан после пересечения границы», — говорится в сообщении агентства.

Также в статье напомнили, что Ким Чен Ын покинул свою страну 10 сентября. Его сопровождают ведущие чиновники правящей Трудовой партии КНДР, правительства и вооруженных сил.

Накануне стало известно, что Ким Чен Ын сел на поезд в Пхеньяне и выехал в Россию, чтобы встретиться со своим коллегой владимиром Путиным в рамках ВЭФ 13 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ходе визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию планируется его переговоры с президентом России Владимиром Путиным с участием делегаций с обеих сторон, при этом при необходимости главы могут продолжить встречу один на один.

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#чиновники
#кндр
#переговоры
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Джо Байден пошутил, выступая в годовщину терактов 11 сентября
12 сентября 2023, 07:24

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Действующий президент США Джо Байден в годовщину терактов, которые произошли в 2001 году, начал выступление с шутки, рассказав о своем спортивном прошлом.
Байден провел встречу с американскими военными, а также выступил с заявлением на Аляске, начав его с шутки, приветствовав губернатора штата Майка Данливи.

«У нас с губернатором есть что-то общее: мы оба из города Скрантон, Пенсильвания. Хотел бы я, чтобы он играл в моем клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной», - сказал Байден, усмехнувшись.
 
Ранее Байдена обвинили во лжи относительно его поездки в Нью-Йорк после терактов 11 сентября. В ходе своего выступления в память о терактах Байден заявил: «Нью-Йорк, я помню, как на следующий день смотрел на упавшее здание. Я будто смотрел через врата ада». Однако в твиттере нацкомитет Республиканской партии указал на несоответствие слов президента действительности, утверждая, что 12 сентября 2001 года Байден находился в Вашингтоне и участвовал в сессии сената. Также ложь подметил популярный блогер Бенни Джонсон.

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