Путин: Чиновники точно должны ездить на отечественных автомобилях

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В России скоро начнутся закупки автомобилей российского производства для чиновников. Они обязательной должны ездить на отечественных машинах. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания ВЭФ.
«Правительство и управделами выстроили цепочку перехода чиновников на отечественные автомобили. Наши машины, может, поскромнее выглядят, чем ауди, мерседес, но надо брать пример с Индии», - заявил российский лидер.
Он также добавил, что российские власти и дальше будут поднимать локализацию автомобилей в стране. По его словам, закупка автомобилей отечественного производства для чиновников начнется уже в ближайшее время.
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