Путин: Членство Украины в НАТО создает угрозу для безопасности России

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО является угрозой для безопасности России.
«Членство Украины в НАТО создает угрозу для безопасности России. Уверен, что это не повысит безопасность самой Украины, да и в целом сделает мир намного более уязвимым», - заявил глава государства в эфире телеканала «Россия 24».
При этом одной из причин начала проведения спецоперации является угроза вступления Украины в НАТО.
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Элина Позднякова