Путин: доходы от нефти и газа в России восстановились

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Президент России Владимир Путин заявил, что нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле-августе восстановились до уровня прошлого года. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на совещании по проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы.
В ходе совещания, российский лидер также оценил экономическую ситуацию в России и отметил, что страна успешно справилась с санкционным давлением, которое оказывается на нее не первый год. Кроме того, Владимир Путин заявил, что меры по укреплению рубля будут продолжаться.
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