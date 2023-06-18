Путин допустил, что главком ВСУ Залужный бежал из Украины

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Главу государства спросили о возможном местонахождении главкома украинских войск, но что Путин ответил, что нужно это уточнять у Залужного непосредственно, после чего выдвинул собственное предположение.
«Мне кажется, что он за границей», — подчеркнул российских лидер.
Ранее сообщалось, что Залужный руководил подготовкой операции по уничтожению «Северных потоков». Согласно материалу, разведка Нидерландов MIVD за три месяца до происшествия получила разведданные о «неизменном нападении» на трубопроводы.