Путин допустил создание санитарной зоны на Украине

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Владимир Путин предупредил Киев о последствиях обстрелов российских городов
Российский лидер Владимир Путин заявил, что если Киев не прекратит обстрелы российских городов, то России придется создать санитарную зону на Украине, сообщает «РИА Новости».
Глава РФ подчеркнул, что идея о создании санитарной зоны на Украине есть, однако, это не означает, что уже завтра она будет реализована. Сперва необходимо посмотреть, как дальше будет развиваться ситуация.
Ранее «Радио 1» сообщало, как Владимир Путин заявил, что Украина виновата в трагедии на Каховской гидроэлектростанции, более того – Киев к этому стремился.
Глава РФ подчеркнул, что идея о создании санитарной зоны на Украине есть, однако, это не означает, что уже завтра она будет реализована. Сперва необходимо посмотреть, как дальше будет развиваться ситуация.
Евгения Парфентьева