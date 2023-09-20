Путин достигнет цели. В США заговорили о «вынужденной» капитуляции Украины

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Украина, по мнению обозревателя Hill Джозефа Боско, столкнулась с необходимостью принять возможность капитуляции при продлении президентства Джо Байдена или Дональда Трампа.
В своей статье он отмечает, что, несмотря на возможное продолжение пребывания Байдена на посту, Владимир Путин, кажется, уверен в достижении своих геостратегических целей. Боско указывает на то, что заявленная стратегия Трампа в значительной мере совпадает с политикой, которую уже ведет администрация Байдена.
Один из аргументов автора — это отказ президента США предоставить Украине некоторые виды оружия. Кроме того, Боско предполагает, что существует возможность, что Байден «мог бы сдаться» под давлением со стороны республиканцев и части демократов.
В заключении статьи Джозеф Боско делает вывод, что Украина должна готовиться к вероятности вынужденной капитуляции либо во время второго срока Трампа, либо во время второго срока Байдена.
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Один из аргументов автора — это отказ президента США предоставить Украине некоторые виды оружия. Кроме того, Боско предполагает, что существует возможность, что Байден «мог бы сдаться» под давлением со стороны республиканцев и части демократов.
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Артем Кузьмин