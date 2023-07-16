Путин: Европейские политики готовы даже повеситься по приказу из США

Фото: сайт Кремля
Президент России с иронией и легким недоумением высказался о зависимости европейских политиков от заокеанских боссов. Путин предположил, что они готовы даже повеситься, если из США последует такой приказ.
Впрочем, добавил президент России, и с этим у них ничего не получится, потому что американские текстильные гиганты вряд ли упустят возможность получения такого выгодного заказа. Западных политиков, по словам Путина, чем больше бьют, тем ниже они кланяются и шире улыбаются.
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Александр Бойцов