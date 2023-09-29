Путин: Фидель Кастро был настоящей глыбой

В своем выступлении на конференции «Россия - Латинская Америка» президент России Владимир Путин вспомнил о своих встречах с Фиделем Кастро. Российский лидер назвал команданте глыбой и добавил, что тот каждую секунду думал о людях, живущих в его стране.