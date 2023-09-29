Путин: Фидель Кастро был настоящей глыбой

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В своем выступлении на конференции «Россия - Латинская Америка» президент России Владимир Путин вспомнил о своих встречах с Фиделем Кастро. Российский лидер назвал команданте глыбой и добавил, что тот каждую секунду думал о людях, живущих в его стране.
В своей речи президент России вспомнил латиноамериканских героев Сальвадора Альенде, Эрнесто Че Гевару, Фиделя Кастро и назвал их беззаветными борцами за свободу, справедливость и социальное равенство. Зал встретил эти слова Путина долгими аплодисментами.
Путин сказал, что помнит все свои встречи с Фиделем Кастро. Кубинский лидер постоянно думал о людях, причем не только о своих соотечественниках. Он думал обо всех жителях Латинской Америки, обо всех людях на планете. Все его сознание было проникнуто заботой о всеобщем благе и справедливости. Он был поистине уникальной личностью и символом целой эпохи национально-освободительных движений, заключил Владимир Путин.
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«Я считаю эти аплодисменты абсолютно уместными. Они говорят о роли тех людей, которых я сейчас назвал», — отреагировал российский президент.
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Александр Бойцов