Путин: Гарантии для всех участников спецоперации должны быть одинаковыми

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Президент России Владимир Путин заявил, что гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть одинаковыми независимо от статуса человека. Об этом он рассказал в рамках встречи с заместителем Министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым.
«У нас создан фонд «Защитники Отечества», и я много раз говорил и хочу ещё раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми», - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что родине безразличен статус человека, который защищал свое Отечество.
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