Путин: Гарантии для всех участников спецоперации должны быть одинаковыми

Президент России Владимир Путин заявил, что гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть одинаковыми независимо от статуса человека. Об этом он рассказал в рамках встречи с заместителем Министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым.