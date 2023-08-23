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Путин: Гегемония Запада привела к конфликту на Украине

Президент Путин: Желание Запада сохранить гегемонию привело к кризису на Украине
23 августа 2023, 13:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что к конфликту на Украине привела гегемония Запада. Об этом он сообщил в ходе своего выступления по видеосвязи на саммите лидеров БРИКС.

По его словам, именно стремление Запада к сохранению гегемонии привело к вооруженному конфликту на Украине. В стране был совершен государственный переворот, которому поспособствовали западные союзники.

Глава государства также напомнил о войне, которая была начата против мирных граждан Донбасса. Президент подчеркнул, что это была война на истребление, которая длилась более восьми лет.

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#путин
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Путин: страны БРИКС выступают против гегемонии и политики неоколониализма
23 августа 2023, 15:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС выступают за формирование многополярного порядка, в котором соблюдались бы ключевые принципы международного права. Об этом Путин сообщил, выступая на саммите БРИКС.
Глава российского государства отметил, что страны БРИКС не принимают гегемонии, "пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности" и основанной на ней политики неоколониализма. Путин подчеркнул, что к тяжелому конфликту на Украине привело стремление некоторых государств сохранить свою гегемонию.

Ранее Путин заявил, что действия России на Украине обусловлены необходимостью положить конец войне, которую киевский режим развязал против мирных, а Запад ее поддержал. Российский лидер отметил, что Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции и свой язык.

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#россия
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#страны
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#запад
#путин
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Зеленский снизошел до Финляндии – он согласился принять ненужные им истребители
Зеленский: Украина готова принять у Финляндии F-18, если они ей не нужны
23 августа 2023, 14:24

Фото: iStock/TebNad

Украина готова принять ненужные Финляндии истребители F-18, заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
«Наш приоритет F-16, но взяли бы мы (F-18), как вам сказать, даже не знаю. Вопрос зависит точно не от нас. Мы берем все, что нам дают, готовы учиться, что плывет и летает. Если Финляндии не нужны F-18, мы с удовольствием, а вы сможете нам с этим помочь? Мы будем благодарны», - прокомментировал ситуацию Зеленский. 

Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что российские системы противовоздушной безопасности легко расправятся с истребителями F-16, которые в скором времени собираются передать Киеву. Эксперт напомнил обо всех нюансах, которые помешают Украине реализовать потенциал F-16. У Киева нет пилотов, способных управляться с этими истребителями, нет средств и необходимых инструментов для их починки и поддержания в боеспособном состоянии.

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#владимир зеленский
#финляндия
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Моди: Индия поддерживает расширение БРИКС
23 августа 2023, 13:33

Фото: iStock/NatanaelGinting

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия полностью поддерживает расширение БРИКС. Об этом Моди сообщил, выступая на саммите БРИКС.
«Во время председательства Индии мы определили БРИКС как группу, вырабатывающую гибкие, инклюзивные и коллективные решения. Семь лет спустя мы можем сказать, что БРИКС будет разрушать барьеры, оживлять экономику, стимулировать инновации, создавать возможности и формировать будущее», — подчеркнул Моди.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что КНР искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС. Лидер КНР отметил, что страны БРИКС и более 50 стран собрались в Южной Африке не для того, чтобы выбирать сторону или участвовать в блоковой конфронтации, а для создания масштабной структуры мирного развития.

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#путин
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Путин: Россия ценит попытки коллег по БРИКС урегулировать украинский кризис
23 августа 2023, 13:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ высоко ценит попытки коллег по БРИКС мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом Путин сообщил, выступая на саммите БРИКС.
«Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которе принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами», — отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что действия России на Украине обусловлены необходимостью положить конец войне, которую киевский режим развязал против мирных, а Запад ее поддержал. По словам российского лидера, Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции и свой язык, свое будущее.

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#россия
#традиции
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#язык
#режим
#запад
#путин
#киев
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Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах и кооперацию
23 августа 2023, 13:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин призвал страны БРИКС к расширению счетов в нацвалютах и межбанковской кооперации. Об этом Путин сообщил, выступая на саммите БРИКС.
Ранее глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф заявила, что нельзя отрицать существование международной финансовой системы, так она прокомментировала вынужденную приостановку операций в РФ. 

Новый банк развития, созданный странами БРИКС, был вынужден «приостановить все операции в РФ» для того, чтобы избежать санкций и отключения от международной финансовой системы. Роуссефф отметила, что с этим приходится жить.

Напомним, политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году.

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#банк
#операции
#поставки
#путин
#рф
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Путин назвал прекращение войны Киева против гражданских целью России на Украине
23 августа 2023, 13:11

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что действия России на Украине обусловлены необходимостью положить конец войне, которую киевский режим развязал против мирных, а Запад ее поддержал. Об этом Путин сообщил, выступая на саммите БРИКС.
«Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции и свой язык, свое будущее», — подчеркнул российский лидер.

Ранее глава российского государства на встрече с исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником выразил свое удивление отношением украинских властей к своим гражданам. Путин заявил, что когда они отправляют своих людей вперед, они ведут себя так, как будто эти люди даже не являются их гражданами, что является поразительным. Он также добавил, что текущая ситуация на линии фронта стабильна. 

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#люди
#поставки
#лнр
#путин
#киев
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Саратовского политика Трухманову исключат из ЕР за высказывания о Путине
23 августа 2023, 13:04

Фото: iStock/slexp880

В региональном отделении «Единой России» сообщили, что вопрос об исключении политика Юлии Трухмановой из ЕР из-за абсурдных и глупых высказываний о главе российского государства будет рассмотрен на заседании саратовского политсовета партии в ближайшее время.
Ранее политик из Саратова, самовыдвиженец Дмитрий Липенский опубликовал в социальной сети аудиозапись беседы с Трухмановой, в которой она обсуждает процесс приватизации в государстве и негативно оценивает деятельность Владимира Путина в 1990-е годы.

Отмечается, что Трухманова будет исключена из из партии и фракции.

Напомним, глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах в законодательные органы новых регионов РФ зарегистрировано 18 списков кандидатов от 5 парламентских партий, столько же – на выборы в органы муниципальных образований.

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#выборы
#цик
#страны
#элла памфилова
#рф
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США хотят следить за перемещением судов по базам данных морских портов
23 августа 2023, 12:54

Фото: istockphoto.com/Diy1

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США намерено заключить контракт с подрядчиком, который будет предоставлять информацию по международному движению судов, а также реестры их заходов в порты.
Такие меры планируют ввести для того, чтобы выявлять «угрозы» национальной безопасности, внешней политике или экономике США, а также координировать санкционную политику страны.

«Такие услуги необходимы, чтобы помочь Управлению выполнять свою миссию по обеспечению применения санкций сообразно внешней политике США и целям национальной безопасности в отношении заданных стран и режимов», — приводит RT текст соответствующего документа.

В то же время стало известно, что командующий космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что Россия предпринимала попытки подавить системы спутниковой связи Starlink на Украине.

«Надо проводить разведку в космосе. Мы намерены вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку спутников Starlink. Эту связь сложнее перехватить. Мы видим работу Starlink на Украине. Русские пытаются подавить связь», – приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова Салтцмена для The Washington Post.

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#судно
#база
#информация
#политика
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Памфилова: в новых регионах зарегистрировали 18 списков кандидатов
23 августа 2023, 12:18

Фото: сайт Кремля

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах в законодательные органы новых регионов РФ зарегистрировано 18 списков кандидатов от 5 парламентских партий, столько же – на выборы в органы муниципальных образований. Об этом Памфилова сообщила на заседании ЦИК.
Глава ЦИК отметила, что нет ни одного отказа в регистрации. Памфилова добавила, что только 2 человека утратили свой статус выдвинутых кандидатов. 

По словам Памфиловой, еще три кандидата выбыли после регистрации.

Напомним, ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что РФ не нужна демократия Запада, так как там — это власть меньшинства. Памфилова подчеркнула, что выборы — это действительно, недешевое удовольствие, «но это не удовольствие». Она добавила, что в России должны развивать выборные институты на всех уровнях, что и будет происходить в дальнейшем.

Памфилова также заявила, что ЦИК — это одно из самых эффективных ведомств, которое решает многие задачи достаточно эффективно и с минимальным количеством затрат.

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#выборы
#цик
#власть
#элла памфилова
#рф
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