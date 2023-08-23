Путин: Гегемония Запада привела к конфликту на Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что к конфликту на Украине привела гегемония Запада. Об этом он сообщил в ходе своего выступления по видеосвязи на саммите лидеров БРИКС.
Глава государства также напомнил о войне, которая была начата против мирных граждан Донбасса. Президент подчеркнул, что это была война на истребление, которая длилась более восьми лет.
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Анастасия Крестьянова