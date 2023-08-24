Путин: Государства БРИКС по-настоящему поддерживают справедливое устройство мира

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Президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южноафриканская Республика) планомерно и последовательно выступают за сохранение справедливого и сбалансированного мироустройства.
Выступая онлайн на заседании лидеров «пятерки» БРИКС плюс, Владимир Путин подчеркнул, что страны союза выступали и выступают за сохранение многополярности структуры мира, которая предполагает возможности осуществления различных моделей построения общества при сохранении взаимного уважения к суверенитету государств, национальной культуре и традициям, а также недопустимости какого-либо влияния извне.
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