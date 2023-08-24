Путин: Государства БРИКС по-настоящему поддерживают справедливое устройство мира

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым после того, как 24 июня глава «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин попытался устроить военный мятеж в России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.