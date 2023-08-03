Путин: Госзакупок иномарок для чиновников быть не должно

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что госзакупок иномарок для чиновников быть не должно. Об этом глава российского государства сообщил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
Напомним, 3 августа российский лидер провел встречу с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. Путин отметил, что по итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2%. Он также подчеркнул, что сохранение занятости и рост заработных плат указывают на то, что отечественная промышленность набирает обороты.
Читайте также:
Путин: российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
Путин проводит встречу с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности
Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли
Екатерина Коршунова