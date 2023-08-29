Путин и Эрдоган могут обсудить новую формулу зерновой сделки

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В ходе грядущих переговоров, российская и турецкая стороны могут обсудить новую формулу для зерновой сделки. Об этом пишет газета Hurriyet, ссылаясь на собственные источники.
После завершения рабочих визитов, Анкара совместно с ООН разработают новую формулу сделки, которая была бы приемлема для всех сторон. Ее условия обсудят российский и турецкий лидеры.
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