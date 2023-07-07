Путин и Эрдоган могут встретиться после переговоров турецкого лидера с Зеленским

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«Вполне вероятно, что после переговоров с Зеленским президент Эрдоган встретится лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным. Эта встреча может пройти как в Турции, так и в России. Но её вероятность высокая», - прокомментировали ситуацию на телеканале.Напомнил, 7 июля в Стамбуле должны состояться переговоры турецкого лидера и Владимира Зеленского. Президенты обсудят ситуацию на Украине и зерновую сделку, срок действия которой истекает 18 июля. При этом, в Турции считают, что вероятность последующей встречи глав Турции и РФ – высока. Однако, ни в Стамбуле, ни в Москве уверенного подтверждения этой информации не дали.
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