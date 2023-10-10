Путин и Эрдоган обсудили палестино-израильский конфликт по телефону

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем по телефону, об этом сообщила канцелярия Эрдогана.
«Состоялся телефонный разговор президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ход тревожного конфликтного процесса между Израилем и Палестиной и меры по предотвращению роста напряженности», - прокомментировала ситуацию турецкая сторона.
При этом, детали разговора двух лидеров пока не раскрываются.
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