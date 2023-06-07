Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий по экспорту российского зерна

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По словам Эрдогана, страны создали соглашение благодаря совместным усилиям и его прекращение может привести к глобальному продовольственному кризису. Он также заявил о том, что необходимо продолжать вести обсуждения с ООН мер, которые будут направлены на устранение препятствий для российского экспорта. Он подчеркнул необходимость беспрепятственного вывоза российского зерна и удобрений.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Анкара ведет переговоры о снятии препятствий для оплаты продукции России.