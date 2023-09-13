Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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Глава РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, на встрече в России, обсудили непростую ситуацию на Корейском полуострове, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что вопрос не в том, состоится ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и в какое время ее начнет. По мнению Кан Сун Нама, со стороны Вашингтона и «марионеток в Республике Корея» исходит мания ядерной войны, которая превращает Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны.
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