Путин и лидер Мали Гоита по телефону обсудили вопросы сотрудничества

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Мали Ассими Гоита. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора главы государств обсудили развитие сотрудничества между странами в разных областях, в частности, в экономике, гуманитарной сфере и борьбе с терроризмом.
Гоита выразил благодарность Путину за поддержку в вопросе снятия с Мали международных санкций. Помощь России Мали была осуществлена, в частности, во время недавнего голосования в Совете Безопасности ООН.
Также, российский президент выразил соболезнования из-за теракта, произошедшего на северо-востоке Мали 7 сентября. По сообщениям МИД РФ, в результате происшествия погибли 49 мирных жителей и 15 военнослужащих. Уточняется, что одно из нападений террористы совершили на пассажирское судно, которое следовало по реке Нигер.
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Гоита выразил благодарность Путину за поддержку в вопросе снятия с Мали международных санкций. Помощь России Мали была осуществлена, в частности, во время недавнего голосования в Совете Безопасности ООН.
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Анастасия Чинкова