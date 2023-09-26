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Путин и Лукашенко договорились о сотрудничестве в двух крупных проектах

26 сентября 2023, 12:26
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о договоренности со своим российским коллегой в сотрудничестве сразу в двух крупных проектах промышленной и транспортной сферы. Об этом он рассказал в рамках встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Минске.
По словам Лукашенко, накануне состоялся его телефонный разговор с Путиным.

«Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые очень востребованы и нужны в Российской Федерации. Второе, что нас касается, — это строительство второй железнодорожной ветки от Беларуси на Ленинград», - пояснил белорусский лидер.


Он уточнил, что такие меры необходимы для переброски белорусских грузов на территорию России для их дальнейшего распространения по всему миру.

Личная встреча глав России и Белоруссии состоится 15 октября в Кыргызстане. Там планируется более детальное обсуждение данных проектов.

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#лукашенко
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Крах предприятий и пустые кошельки: чем для жителей Финляндии обернётся вступление в НАТО
Политолог Баширов: из-за вступления в НАТО страдают жители Финляндии
26 сентября 2023, 12:59

Фото: IStock/naumoid

В Финляндии отметили, что поддержка Украины и членство в НАТО оказываются затратными для республики. Об этом заявил директор по оборонной политике при Министерстве обороны страны Янне Кууселу. Политолог, автор телеграм канала «Политджойстик» Марат Баширов уверен: от вступления в НАТО страдает в первую очередь простой народ. Об этом он рассказал «Радио 1».
«В западной Европе, в том числе, в Финляндии видно, что есть элита. Это элита, которая коррумпированная, это продажная элита, она находится на службе у США. А есть народ, который страдает. Но это не означает, что элита из-за страданий народа поменяет своё мнение относительно участия в НАТО. Это очевидно», — сказал Баширов.
Политолог отметил, что Финляндия всегда была ориентирована на Запад, однако вступление в НАТО сделало жизнь обычных граждан хуже.
«У них исчезла возможность получать дешёвую электроэнергию из России, простой финн теперь не может приехать в Россию заправиться российским бензином и на этом сэкономить, финские предприятия перестали получать российское сырьё, в первую очередь древесину, из-за чего начали закрываться», — добавил собеседник.
Однако Баширов выразил уверенность, что отношения России и Финляндии можно наладить, но это займёт много времени.

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#нато
#финляндия
#запад
#россия
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В ООН оценили мировой уровень ядерной угрозы
Гутерреш: наблюдается уровень ядерной угрозы как в годы холодной войны
26 сентября 2023, 12:44

Фото: iStock/IG_Royal

Угроза начала ядерной войны достигла уровня времён холодной войны из-за геополитического соперничества. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
26 сентября отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, учреждённый ООН в 2013 году.

Гутерреш отметил, что достигавшийся несколько десятков лет прогресс в деле предотвращения применения ядерного вооружения, а также проведения его испытаний, сводится на нет. Такие показатели связаны с соперничеством государств и недоверием правительств друг к другу. 

Генсек ООН призвал страны, которые ещё не приняли Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сделать это как можно быстрее. А те государства, которые владеют ядерным оружием должны приостановить его испытания. 

В заключение Гутерреш призвал полностью ликвидировать ядерное оружие, чтобы свести до минимума ядерную опасность. Он отметил, что «место этим средствам разрушения было только в учебниках истории».

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#ядерное оружие
#опасность
#оон
#призыв
#борьба
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Сын Кадырова избил арестованного в СИЗО: реакция Госдумы и СПЧ
Кадыров гордится сыном, который избил задержанного за поджог Корана: подробности
26 сентября 2023, 12:18

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором его сын Адам Кадыров наносит удары по голове и телу задержанного за поджог Корана в Волгограде Никиты Журавеля. Редакция «Радио 1» расскажет, как на видеозапись отреагировали государственные деятели и почему задержанный решил принять ислам.

Никита Журавель сжег Коран в Волгограде


 

Резонансный ролик появился в сети 19 мая 2023 года. На кадрах видно, как молодой парень держит в руках горящий Коран, а на заднем фоне виднеется мечеть. Позже выяснилось, что героем ролика является уроженец Украины, который проживал и учился в Волгограде. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за публичные действия, которые совершены в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Глава СК Александр Бастрыкин передал дело следователям из Чечни. Обвиняемый в преступлении был доставлен в СИЗО Грозного, где содержится до настоящего времени.
 
Инцидент с сожжением Корана прокомментировал Рамзан Кадыров. Он назвал ситуацию «точкой невозврата» и заявил, что действия, которые не влекут за собой последствий – демонстрируют настоящее отношение к правам мусульман.

 

Поджигатель Корана обвинил в избиении сына Кадырова

 
Впервые об инциденте с избиением задержанного за поджог Корана в Волгограде сообщалось в середине августа.  Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев заявил, что арестованный Никита Журавель направил заявление на имя уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, в котором сообщил, что его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова. Омбудсмен отметил, что по обращению задержанного будет проведена проверка.

Кадыров избивает Журавеля


Впервые видеозапись, на которой сын главы чеченской республики Адам Кадыров избивает задержанного, была опубликована минувшим вечером Рамзаном Кадыровым в телеграм-канале. Глава республики сопроводил видеозапись словами о том, что намерен поставить ставить окончательную точку «правдивую и честную», так как до сих пор ходят слухи о том, был ли факт избиения на самом деле.

«Побил и правильно сделал» - написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
Он также добавил, что гордится поступком сына и указал на то, что у Адама Кадырова сформированы взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии.

В Госдуме прокомментировали избиение сжегшего Коран сыном Кадырова


Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в своем телеграм-канале отреагировал на видеозапись, размещенную главой Чечни Рамзаном Кадыровым, на которой его сын наносит удары по телу и голове задержанного за поджог Корана. Делимханов заявил, что гордится мужским поступком Адама Кадырова и отметил, что на преступление, которое совершил арестованный, мог пойти только гнусный аморальный человек.

Кадыров назвал точкой невозврата акции по сожжению Корана
Кадыров назвал точкой невозврата акции по сожжению Корана

В СПЧ прокомментировали избиение Журавеля сыном Кадырова


Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев прокомментировал видеозапись с избиением задержанного и заявил, что сжигание священной книги является серьезным преступлением, наказание за которое предусмотрено законодательством. Он также подчеркнул, что существуют правила содержания под стражей преступников, которые должны соблюдаться неукоснительно. Фадеев заявил, что очень надеется на то, что совершивший поджог Корана понесет наказание в соответствии с законом и назначенное судом.


Москалькова отреагировала на избиение сыном Кадырова поджигателя Корана


Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отреагировала на опубликованную Рамзаном Кадыровым видеозапись, на которой его сын избивает арестованного за поджог Корана Никиту Журавеля. В своём телеграм-канале она заявила, что задержанный должен содержаться в СИЗО по установленным законам правилам и отвечать за свои поступки он должен перед судом. Она также добавила, что действия, которые совершил задержанный несут межнациональную рознь. Уничтожение священных книг не должно оставаться безнаказанным, заключила она.  


Собчак рассказала о звонке Кадырова


Телеведущая и журналистка Ксения Собчак   рассказала о телефонном разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По ее словам, беседа проходила в формате видеосвязи. Чеченский лидер подтвердил слова о том, что гордится сыном и отметил, что тот повел себя как настоящий мужчина. Собчак также сообщила, что Кадыров рассказал ей о желании арестованного принять ислам. Однако глава Чечни расценил это как способ «спасти свою шкуру» и подчеркнул, что «такие мусульмане нам не нужны».
 
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В Польше призвали подвергнуть уголовному преследованию нациста Хунка
Дзельский: нациста Хунка нужно подвергнуть уголовному преследованию
26 сентября 2023, 12:08

Фото: iStock/Akintevs

Необходимо начать уголовное преследование украинского нациста Ярослава Хунка, которого чествовали в парламенте Канады. Об этом в интервью телеканалу CTV заявил посол Польши в Канаде Витольд Дзельский.
Ранее сообщалось, что 22 сентября в рамках заседания парламента Канады представители страны вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским аплодировали 98-летнему украинскому националисту Ярославу Хунку, который в годы Второй мировой войны состоял в дивизии СС «Галичина». Военные этого подразделения занимались расстрелом поляков и евреев. 

По словам Дзельского, такие люди как Хунк должны привлекаться к уголовной ответственности за убийство военных и мирного населения.

Кроме того, посол заявил, что извинения, принесённого правительством Канады, недостаточно, поскольку в нём не фигурирует полный список поляков, ставших жертвами нацистов. 

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#уголовное дело
#польша
#украина
#парламент
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Санду призвала выбрать европейские ценности взамен отношений с Россией
26 сентября 2023, 12:05

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Для продвижения европейских ценностей необходимо разорвать все связи с Россией. Такое заявление сделала президент Молдовы Майя Санду в эфире телеканала TV8.
«Нужно не только чтобы люди говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями», — отметила Санду.

По ее словам, нужно либо верить в демократию и активно это демонстрировать, либо же это заканчивается одними разговорами.

Молдавия до конца десятилетия может войти в Евросоюз, даже несмотря на конфликт с Приднестровьем. Ранее вице-премьер Молдавии Нику Попеску заявил, что страна может стать частью Евросоюза и без Приднестровья. Это произойдёт в том случае, если не удастся решить конфликт.

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#президент
#ценности
#евросоюз
#молдавия
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Бизнесмен Дерипаска: Россия выдержала санкционное давление
26 сентября 2023, 10:22

Фото: iStock/Mihrzn

Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что Россия выдержала санкционное давление, а сами санкции оказались неэффективными и так и не приблизили мир на Украине. Он этом передает издание Financial Times.
«Я всегда сомневался в санкциях - в этом wunderwaffe (чудо-оружие - ред.), как говорили немцы, - использовании финансовой системы в качестве оружия, инструмента для ведения переговоров... Это своего рода инструмент XIX века. Мы не видим, чтобы он был эффективен в XXI веке», - заявил Дерипаска.

По его словам, частный бизнес в России смог адаптироваться к санкциям легче, чем планировалось. Ожидалось, что от введения запретов рухнет до 30% экономики, однако этого не произошло. Дерипаска также добавил, что с санкциями успешно справляется и госсектор, так как правительство активно его финансирует.

Бизнесмен отметил, что госпредприятия продолжают набирать персонал, обеспечивают людей зарплатами и могут создавать здоровую конкуренцию.

При этом Дерипаска уверен, что санкции не смогут остановить конфликт на Украине или хотя бы приблизить мир. Нужно искать другое решение, заключил бизнесмен.

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#бизнес
#правительство
#бизнесмен
#дипломат
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WhatsApp* не будет запускать каналы в России из-за возможной блокировки
26 сентября 2023, 10:06

Фото: istockphoto/Robert Way

Государственная дума РФ и Роскомнадзор предупредили мессенджер WhatsApp* о возможной блокировке. После этого представители WA* отказались запускать в России функцию каналов WA Channels.
Ранее депутат Госдумы, глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике Александр Хинштейн допустил блокировку мессенджера после запуска функции WA Channels. Он предположил, что в каналах может появляться информация, носящая антироссийский характер.

«Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время», — заявил представитель компании Meta**, которой принадлежит мессенджер, корреспонденту The Moscow Times.

В настоящее время каналы WA доступны уже более чем в 180 странах мира. Глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что вопрос блокировки WhatsApp* и YouTube в ведомстве не обсуждается.

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* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
** Признана экстремистской и запрещена в РФ
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#youtube
#депутат
#информация
#мессенджеры
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Илон Маск вступился за Россию после обвинений в пропаганде
26 сентября 2023, 09:30

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

После широкого резонанса, вызванного приглашением в канадский парламент нациста, премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал происходящее российской пропагандой. За Россию неожиданно вступился предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) он опроверг обвинения Трюдо в адрес России. Сложно заподозрить Маска в чрезмерных симпатиях к нашей стране, но появление 98-летнего нациста, служившего в дивизии СС «Галиция» («Галичина») в законодательном органе и аплодисменты, которыми встретили его парламентарии, вряд ли понравились эксцентричному миллиардеру.

«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность, что не всё является российской дезинформацией», — написал Маск.

На прошлой неделе украинский президент побывал в Канаде и посетил парламент страны. Туда был приглашен 98-летний нацист Ярослав Хунку, некогда служивший в дивизии СС «Галичина», состоявшей из украинских добровольцев. Кроме боевых действий, эта часть занималась массовыми расстрелами русских, поляков, евреев. Спикер Палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил Хунку как «борца за свободу Украины против российской оккупации».

Российское посольство в Оттаве потребовала от правительства Канады и офиса премьер-министра разъяснений по поводу таких действий. Представитель дипломатического представительства России Олег Степанков отметил, что чествованием военного преступника канадский парламент преступил не только морально-этические, но и международные правовые нормы, так как на Нюрнбергском процессе СС была признана преступной организацией. Кроме того, это явилось циничным издевательством над памятью канадцев, сражавшихся и павших в составе англоязычной коалиции в борьбе против нацизма.

Рота позже принес извинения за свои действия. От Трюдо никаких объяснений не последовало, кроме обвинений в пропаганде в адрес России.

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#посольство
#илон маск
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БПЛА сбросил взрывчатку на электростанцию в Курской области
26 сентября 2023, 08:39

Фото: iStock/happyphoton

26 сентября украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области, из-за чего жители семи населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено 7 населённых пунктов», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что при ЧП никто из местных жителей не пострадал. Ремонтные работы начнутся сразу, как только для этого появится безопасная обстановка, добавил Старовойт.

Накануне в Курской области сбили два украинских беспилотника, сообщило Минобороны России. Ранее о том, что в Курском районе работает система противовоздушной обороны, написал в своём Telegram-канале Старовойт.

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#беспилотник
#чп
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