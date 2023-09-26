Путин и Лукашенко договорились о сотрудничестве в двух крупных проектах

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о договоренности со своим российским коллегой в сотрудничестве сразу в двух крупных проектах промышленной и транспортной сферы. Об этом он рассказал в рамках встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Минске.
По словам Лукашенко, накануне состоялся его телефонный разговор с Путиным.
Он уточнил, что такие меры необходимы для переброски белорусских грузов на территорию России для их дальнейшего распространения по всему миру.
Личная встреча глав России и Белоруссии состоится 15 октября в Кыргызстане. Там планируется более детальное обсуждение данных проектов.
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«Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые очень востребованы и нужны в Российской Федерации. Второе, что нас касается, — это строительство второй железнодорожной ветки от Беларуси на Ленинград», - пояснил белорусский лидер.
Личная встреча глав России и Белоруссии состоится 15 октября в Кыргызстане. Там планируется более детальное обсуждение данных проектов.
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Элина Позднякова