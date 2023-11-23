Путин и Лукашенко пообщались наедине после саммита ОДКБ

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщались наедине после завершения саммита ОДКБ, об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Беседа Лукашенко и Путина с глазу на глаз во Дворце (независимости, где проходила сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ) состоялась и продолжилась в автомобиле. Уехали Лукашенко и Путин вместе - на «Аурусе». По дороге обсудили дела», - прокомментировали ситуацию в Telegram-канале.
При этом, детали разговора президентов не сообщаются. Однако, на подписи к фото Путина и Лукашенко указано, что в руках они держать некие папки с документами.
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Евгения Парфентьева