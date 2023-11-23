Путин и Лукашенко пообщались наедине после саммита ОДКБ

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, который пришел на смену Международному трибуналу по бывшей Югославии (МТБЮ), выступил с очередным обвинением в отношении лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля. Теперь он обвиняется в неуважении к суду.