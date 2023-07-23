Путин и Лукашенко пообщались с людьми около Кронштадтского морского собора

Фото: POOL, РИА Новости/Александр Демьянчук
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Морской Никольский собор в Кронштадте. Выйдя из храма, лидеры союзных государств поговорили с людьми, собравшимися на площади.
Выйдя из храма, где президенты поклонились мощам и поставили свечи, они пообщались с людьми, которые заполнили площадь возле собора. Жители Кронштадта и гости города фотографировались с Владимиром Путиным, жали ему руку, желали здоровья. «Мы вас любим!» — раздался голос из толпы. Российский президент тут же ответил, что это взаимно. Когда журналисты задали Путину каверзный вопрос относительно соблюдения карантина, тот ответил, что люди для него важнее карантина.
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