Путин и Лукашенко вместе посетили Валаам

Фото: сайт Кремля
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили остров Валаам, об этом сообщает телеграмм-канал «Пул Первого».
Ранее сообщалось, что президенты, в рамках двусторонней встречи, посетили Морской Никольский собор в Кронштадте. Лидеры союзных государств побеседовали с гражданами и сфотографировались с гостями города. Информации о содержании переговоров президентов в настоящее время нет.
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