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Путин и Мирзиёев примут программу культурного сотрудничества

Путин и Мирзиёев договорились принять программу культурного сотрудничества
06 октября 2023, 16:47
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Узбекистан и Россия примут программу культурного сотрудничества на 2024-2025 годы. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Шавката Мирзиёева.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября находится в России с официальным визитом. Лидеры двух государств дали высокую оценку многогранному культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Ранее пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Он также добавил, что сначала переговоры пройдут в узком круге, состоящем только из двух глав государств, после чего последуют российско-узбекистанские переговоры в широком формате в рамках рабочего завтрака.

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Зеленский сделал странное заявление о России
Зеленский обвинил Россию во лжи об украинской коррупции
06 октября 2023, 16:58

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в распространении фейковой информации о коррупции на Украине, чтобы лишить Киев поддержки Запада. Об этом сообщает «Страна.ua».
Зеленский рассказал, что «это известный российский нарратив о коррупции», который нужен якобы для того, чтобы расколоть Европу и предотвратить поддержку Украины. Лидер киевского режима заявил, что ни один доллар, из предоставленной Евросоюзом и США помощи, не был украден. Однако при этом добавил, что люди и случаи бывают разные.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Украина полностью коррумпирована, при этом Евросоюз продолжает отправлять ей миллиарды евро. Также экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз дает Украине ложные надежды на скорое вступление в ЕС. Он отметил, что присоединение Украины не принесет пользы союзу, так как страна глубоко коррумпирована и нуждается в серьезных внутренних реформах.

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Лукашенко заявил, что у США и ЕС нет единства по конфликту на Украине
06 октября 2023, 16:10

Фото: kremlin.ru

У Соединенных Штатов и Евросоюза нет единства по конфликту на Украине, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Минобороны Беларуси «Узел сопротивления» в Брестской области.
«У Европы и Америки, как бы они ни демонстрировали, что они едины, никакого единства нет. Это я вам говорю точно, исходя не только из моего анализа, но и из тех контактов, которые у меня лично были. И не только у меня - у наших военных и госбезопасности», - прокомментировал ситуацию Лукашенко. 

Он также отметил, что Европе этот конфликт совершенно не нужен. Они боятся его разрастания, поскольку боевые действия происходят на их единой территории. Для США же единственная проблема заключается в многомиллиардных затратах, но, при этом, они успешно проводят необходимые им испытания на театре военных действий, заключил Лукашенко. 

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В Польше указали на три роковые ошибки Зеленского
Rzeczpospolita: Зеленский трижды ошибся в отношениях с Польшей
06 октября 2023, 16:05

Фото: iStock/Ruma Aktar

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил 3 грубые ошибки в выстраивании отношений с Польшей, что привело к их разладу. Об этом сообщает Rzeczpospolita.
Первой ошибкой автор материала назвал жалобу на Польшу во Всемирную торговую организацию за отказ импортировать зерно, что послужило заменой основного акцента предвыборной кампании в Варшаве. В публикации отмечается, что киевские власти выбрали неправильное время для торговых споров.

Вторая ошибка президента Украины заключается в его неправильном выступлении на Генассамблее ООН, во время которого Зеленский сказал, что «некоторые в Европе готовят сцену для московского актера». Такой намек моментально был понят в Варшаве. 

Награждение военного корреспондента и репортера Бьянку Залевскую и врача Дамиана Дуду, сразу же после отмены встречи президентом Анджеем Дудой — это третья ошибка украинского президента. В Польше это расценили, как попытку задеть польскую правящую партию.

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#зеленский
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Во Франции забили тревогу из-за безумия на Украине
Филиппо: вступление Украины в ЕС станет гибелью Европы
06 октября 2023, 15:50

Фото: iStock/Liukov

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Украина полностью коррумпирована, при этом Евросоюз продолжает отправлять ей миллиарды евро. Об этом Филиппо написал в социальной сети X.
Он выразил сильное удивление, что даже бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассказал о коррумпированности Киева. По словам Филиппо, «некоторые сумасшедшие» хотят, чтобы Украина вступила в Европейский союз, что станет причиной его гибели. Политик призвал завершить это безумие.

Ранее экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз дает Украине ложные надежды на скорое вступление в ЕС. Юнкер крайне возмущен тем, что некоторые голоса в Европе пытаются обмануть Киев. Он отметил, что присоединение Украины не принесет пользы союзу, так как страна глубоко коррумпирована и нуждается в серьезных внутренних реформах.

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#украина
#ес
#евросоюз
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#ек
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Посол Кипра Йоргаллис прибыл в МИД России и провел там 20 минут
06 октября 2023, 15:15

Фото: istock / Jean-Marc Pierard

Посол Кипра Кипрос Йоргалли прибыл по вызову в министерство иностранных дел России и пробыл там всего 20 минут. Об этом сообщает издание РИА Новости.

По информации издания, дипломата вызвали в МИД по причине связи с задержанным в республике корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка. Йоргалли прибыл в здание ведомства и покинул его уже спустя 20 минут и не стал отвечать на вопросы журналистов.

Ранее в российском посольстве в Норвегии сообщалось, что чиновники страны манипулируют фактами истории, и позволяют себе неслыханные выпады в адрес России. 

Также, ранее российское дипломатическое представительство в Канаде направило ноту правительству государства из-за приветствия в парламенте Канады украинского нациста, который в годы Второй мировой войны служил в дивизии СС «Галичина». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Убивайте побольше украинцев»: Лукашенко раскрыл реальные намерения США
Лукашенко заявил, что США торопят контрнаступление ВСУ
06 октября 2023, 15:14

Фото: kremlin.ru

Вооруженные силы Украины увязли в своем контрнаступлении, а США стараются их торопить, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Минобороны Беларуси «Узел сопротивления» в Брестской области.
«Содержание этого сигнала заключается в том, что «ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте». Это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев», - прокомментировал ситуацию Лукашенко. 

По словам президента Белоруссии, контрнаступление ВСУ увязло и стоит на месте. В то же время власти США торопят украинцев, поскольку победа Киева в конфликте необходима им для сохранения авторитета. В настоящий момент американская администрация рассматривает все возможные решение, вплоть до приостановки поддержки Зеленского, заключил Лукашенко.

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«Придется балансировать»: В США раскрыли страшные перспективы для Украины
Newsweek: Предвыборная гонка в США может привести к снижению поддержки Украины
06 октября 2023, 15:03

Фото: iStock/ValleraTo

Предвыборная гонка, начавшая в США, может нанести серьезный ущерб по Украине, заявил отставной американский полковник Джан Джентил в интервью для Newsweek.
«Если американцы не смогут идти в авангарде помощи, то дальнейший ход конфликта выглядит не самым лучшим образом для Украины», - прокомментировал ситуацию Джентил. 

Второй собеседник СМИ, генерал в отставке Гельмут Ганзер заявил, что нынешнему лидеру США Джо Байдену придется ловко балансировать между двумя вещами - желанием продолжать поддерживать Вооруженные силы Украины и стремлением не растерять голоса будущих избирателей. 

При этом, оба спикера сошлись в одном - президентские выборы 2024 года уже оказали серьезной влияние на американскую помощь Киеву.

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Международное сообщество услышало посыл России на ГА ООН, заявили в МИД
Вершинин: международное сообщество услышало посыл России на полях ГА ООН
06 октября 2023, 15:00

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что посыл российской стороны, который прозвучал на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, был услышан и понят международным сообществом. Об этом Вершинин сообщил на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».
Вершинин отметил, что делегация РФ ощутила поддержку со стороны представителей других государств на полях ООН в рамках двусторонних контактов и многосторонних встреч. Он также добавил, что акцент, который сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был четким, его услышали многие. 

Вершинин подчеркнул, что слова Лаврова были «подчас может быть и жесткими в определении тех вызовов и опасностей, с которыми сегодня необходимо справляться международному сообществу».

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что Запад сегодня — это «империя лжи» из-за своей тотальной недоговороспособности и привычки нарушать обещания. 

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#рф
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«Попрошайка»: Лукашенко прокомментировал поведение Зеленского
Лукашенко заявил, что Зеленский ведет себя правильно, выпрашивая помощь у Запада
06 октября 2023, 14:44

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя абсолютно правильно, требуя помощи от западных партнеров, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Минобороны Беларуси «Узел сопротивления» в Брестской области.
«В медиа сложился его образ как попрошайки. Мол, это несолидно — президент Украины только и делает, что выпрашивает помощь у других государств. Но он ведет себя абсолютно правильно. Украину США определили жертвой, пообещав ей максимальную поддержку. И украинские власти согласились на эту роль», - прокомментировал ситуацию Лукашенко. 

Ранее Зеленский, на полях саммита в Гренаде, заявил, что Европа должна стать самостоятельной от политического торнадо в США. С душераздирающей тирадой Зеленский выступил, когда в очередной раз просил у европейских партнеров оружие и технику для ВСУ. В завершении он отметил, что Европа и Украина вместе должны продолжить защищать западные ценности.

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