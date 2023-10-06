Путин и Мирзиёев примут программу культурного сотрудничества

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что посыл российской стороны, который прозвучал на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, был услышан и понят международным сообществом. Об этом Вершинин сообщил на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».