Путин и Мирзиёев примут программу культурного сотрудничества

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Узбекистан и Россия примут программу культурного сотрудничества на 2024-2025 годы. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Шавката Мирзиёева.
Ранее пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Он также добавил, что сначала переговоры пройдут в узком круге, состоящем только из двух глав государств, после чего последуют российско-узбекистанские переговоры в широком формате в рамках рабочего завтрака.
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