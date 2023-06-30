Путин и Моди обсудили ситуацию на Украине

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В телефонном разговоре Путин и Моди затронули тему украинского конфликта
В МИД Индии рассказали, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, в ходе телефонного разговора, обсудили тему конфликта на Украине, сообщает «РИА Новости».
«Они рассмотрели прогресс в двустороннем сотрудничестве и обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес. Президент Путин проинформировал премьер-министра о последних событиях в России», - говорится в сообщении на сайте индийского МИД.
Представители ведомства подчеркнули, что индийская сторона выступила за дипломатический способ урегулирования кризиса на Украине. Они также отметили, что надеются на развитие дальнейшего стратегического партнерства России и Индии.
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«Они рассмотрели прогресс в двустороннем сотрудничестве и обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес. Президент Путин проинформировал премьер-министра о последних событиях в России», - говорится в сообщении на сайте индийского МИД.
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Евгения Парфентьева