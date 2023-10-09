Путин и премьер Ирака обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин и Премьер-министр Республики Ирак Мухаммед ас-Судани 10 октября обсудят развитие сотрудничества и актуальные международные темы, в том числе, ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Сообщается, что на следующий день глава российского государства и премьер-министр Ирака примут участие в пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».
Напомним, Международный форум «Российская энергетическая неделя» пройдет в ЦВЗ «Манеж» с 11 по 13 октября. Организаторами форума выступили фонд «Росконгресс» и министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.
Ранее сообщалось, что российскому лидеру Владимиру Путину вручили орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
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Напомним, Международный форум «Российская энергетическая неделя» пройдет в ЦВЗ «Манеж» с 11 по 13 октября. Организаторами форума выступили фонд «Росконгресс» и министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.
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Екатерина Коршунова