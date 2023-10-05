Путин и Рахмон выразили удовлетворение уровнем взаимоотношений двух стран

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Президент России Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразили удовлетворение уровнем отношений между государствами. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Ранее сообщалось о том, что посольство Таджикистана в РФ подвело итоги проверки условий жизни мигрантов в российских мегаполисах. В целом представители таджикских властей остались довольны итогами проверки, расценив общение с диаспорой, как полезное и плодотворное.
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Екатерина Коршунова