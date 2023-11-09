Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин и Токаев подписали документы о сотрудничестве на ближайшие три года

Путин и Токаев подписали документы о сотрудничестве на ближайшие три года

09 ноября 2023, 14:00
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление и план сотрудничества до 2026 года.
По итогам переговоров, которые прошли в Астане, главы государств подписали заявление и план действий по сотрудничеству на ближайшие три года.

Напомним, что в четверг, 9 ноября, российский президент Путин прибыл с рабочим визитом в Казахстан. В резиденции «Акорда» в Астане его встретил коллега Токаев. В рамках встречи они обсудили вопросы сотрудничества, региональную и мировую повестку.


Кроме того, Путин и Токаев в видеоформате приняли участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана, центральной темой которого стало сельское хозяйство. По словам Путина, это направление является одним из приоритетов экономики государств.

Читайте также:

Путин отметил расширение расчётов в нацвалютах между Россией и Казахстаном

Путин: Россия и Казахстан подготовили документы на сумму около ста миллионов $

Президент Казахстана Токаев встретил Путина в резиденции «Акорда» в Астане
#россия
#казахстан
#владимир путин
#план
#заявление
#сотрудничество
Читайте нас в
Аналитик Ерёмина назвала слова Стефанишиной о «русском меньшинстве» деградацией
09 ноября 2023, 15:18

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина отметила, что слова вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной об отсутствии в стране «русского национального меньшинства» и лишь «наличии русскоговорящих украинцах» свидетельствуют о деградации украинского государства.
«Русскоязычных большинство на Украине, целые регионы были представителями абсолютного большинства с небольшими вкраплениями украиноязычных. Со временем борьба за украинский язык приведёт к нарушению прав других сообществ. Было множество конфликтов и с венгерским меньшинством, с поляками, с еврейским населением», — прокомментировала в беседе с RT Ерёмина.

Она добавила, что если в государстве отрицаются какие-либо права, в том числе и касающиеся языка, как это происходит на Украине, то этого государства фактически и нет.

Читайте также:

На Украине заявили, что русского нацменьшинства в стране не существует

В Киевском национальном университете закрыли программы по изучению русского языка

В Виннице запретили книги, фильмы и спектакли на русском языке
#права
#язык
#регионы
#украина
#россия
Читайте нас в
«Политическое безумие»: в Австрии призвали заблокировать вступление Украины в ЕС
Австрийская партия свободы призвала запретить Украине вступать в ЕС
09 ноября 2023, 14:58

Фото: iStock/makaule

Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) призвала австрийское правительство заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Об этом сообщил лидер АПС Герберт Кикль, слова которого приводятся в релизе партии.
Он назвал политическим безумием желание принять в состав Евросоюза Украину, которая находится в состоянии конфликта с другим государством. 

По словам Кикля, Брюссель уже втянул Евросоюз и Австрию в экономическую войну, которая негативно сказывается на экономике стран. Если же будет окончательно одобрено вступление Украины в Евросоюз – это будет означать ещё и втягивание других государств в вооружённый конфликт.

В связи с этим, АПС призвала правительство Австрии наложить вето на планы по вступлению Украины в ЕС. Отмечается, что это позволит сохранить независимость государства и обезопасить его жителей. 

Читайте также:

Зеленский прокомментировал решение ЕК начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления Украины в ЕС

Филиппо предложил Франции выйти из ЕС и отдать своё место Украине
#украина
#евросоюз
#австрия
#запрет
#конфликт
Читайте нас в
Политолог Трухачёв объяснил отказ Словакии отправлять Украине партию боеприпасов
09 ноября 2023, 14:50

Фото: istockphoto.com/Viacheslav Chernobrovin

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв заявил, что отказ властей Словакии отправлять Украине новую партию боеприпасов может быть вызван тем, что стране просто нечего отправлять.
«Словакии уже нечего передать Украине, и эти суммы, которые предыдущее правительство думало направить на это, уже просто изымались из других статей бюджета. Поэтому расклад это меняет мало, разве что Словакия перестанет надрываться и изымать деньги из других статей собственного бюджета», — прокомментировал в беседе с RT Трухачёв.

Он также добавил, что несмотря на некоторые разногласия стран ЕС по поводу поставок вооружений Украине, западные государства продолжат давать украинским властям оружие.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что западные страны разочаровались в некотором смысле в поведении президента Украины Владимира Зеленского из-за его потребительского отношения.

Читайте также:

Политолог Оленченко заявил о разочаровании западных политиков в Зеленском

«Похож на наркомана»: в США заметили странности в интервью Зеленского

«Блажен, кто верует»: Лавров ответил на слова Байдена о победе Украины
#деньги
#оружие
#страны
#словакия
#украина
Читайте нас в
Европарламент призвал ЕС не конфисковывать автомобили россиян
09 ноября 2023, 14:41

Фото: iStock/Callan Quinn

Депутаты Европейского парламента призвали Еврокомиссию пересмотреть запрет на ввоз личного автотранспорта россиянами в Евросоюз. Такие данные следуют из резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы.
«Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования», - говорится в документе.

При этом уточняется, что подобное исполнение санкций пагубно влияет на их первоначальную цель и дискредитирует санкционный инструмент.

Ранее в Еврокомиссии заявили о новых правилах для граждан РФ на въезд в Европу. Теперь въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях. Аргументы о том, что автомобиль ввозится не для продажи, а будет использован только в личных целях, во внимание не принимаются.

Читайте также:

Российские автомобили в Латвии будут конфисковывать после 14 февраля

В Латвии начнут отбирать у россиян машины и передавать их украинцам

Автобусы и мотоциклы с российскими номерами смогут въезжать в Эстонию
#автомобили
#автомобиль
#машины
#импорт
#ес
#рф
Читайте нас в
Политолог Оленченко заявил о разочаровании западных политиков в Зеленском
09 ноября 2023, 14:33

Фото: Сайт Кремля

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что западные страны разочаровались в некотором смысле в поведении президента Украины Владимира Зеленского из-за его потребительского отношения.
Так он прокомментировал отказ Словакии отправлять Украине новую партию боеприпасов

«Неблаговидную роль играет ЕК, которая постоянно требует, чтобы страны ЕС участвовали фактически в военных действиях. Поэтому американская пресса это констатирует, и, наверное, надо ещё это рассматривать как основания для того, чтобы и американцам корректировать свою позицию по помощи Зеленскому», — добавил в беседе с RT Оленченко.

Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что победить Россию на поле боя невозможно.

«И в Киеве, и в Вашингтоне — всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно», — приводят argumenti.ru соответствующую запись Telegram-канала журналиста Павла Зарубина.

Читайте также:

«Похож на наркомана»: в США заметили странности в интервью Зеленского

«Блажен, кто верует»: Лавров ответил на слова Байдена о победе Украины

Сын Дональда Трампа заявил, что уже никто в США не поддерживает помощь Украине
#страны
#ек
#украина
#политика
#европа
Читайте нас в
В Европе заявили, что нынешнее правительство Израиля не пойдёт на перемирие в Газе
Премьер Люксембурга Беттель: из-за позиции Израиля перемирия в Газе не будет
09 ноября 2023, 14:29

Фото: iStock/Racide

Израильское правительство не согласиться пойти на перемирие, поэтому стоит сосредоточиться на оказании гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в ходе конференции в Париже по ситуации в анклаве.
Он отметил, что выступает за мир, однако с нынешним израильским правительством его вряд ли получится достичь. Именно поэтому страны Европы должны сменить направленность на отправку гуманитарных грузов в сектор Газа, а также на реализацию гуманитарных пауз. 

По словам Беттеля, в настоящее время из-за конфликта больше всего страдает мирное население. При этом, 70% жертв – это женщины и дети. 

Читайте также:

В США назвали способ примирения Израиля и Палестины

В МИД РФ шокированы заявлением Израиля об эвакуации россиян из Газы

В США усомнились, что Нетаньяху способен остановить разрастание конфликта в Газе
#израиль
#палестина
#сектор газа
#мир
#европа
Читайте нас в
Путин сообщил о желании России сотрудничать с Казахстаном в космической сфере
Путин: Россия хочет расширить сотрудничество с Казахстаном в сфере космоса
09 ноября 2023, 14:16

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым отметил желание России расширить сотрудничество в космической сфере.
Путин отметил, что в настоящее время страны уже сотрудничают в сфере космоса. Так, происходит совместное использование космодрома Байконур, а также проводятся космические исследования.

Однако российская сторона хотела бы расширить сотрудничество, включив в него совместное производство космических аппаратов. 

По словам Путина, этот вопрос будет рассмотрен правительствами обеих стран. 

Напомним, что в четверг, 9 ноября, российский президент прибыл с рабочим визитом в Астану, где его встретил глава Казахстана Токаев. В ходе переговоров лидеры государств обсудили вопросы сотрудничества между странами, а также рассмотрели региональную и международную повестку. 

Читайте также:

Путин и Токаев подписали документы о сотрудничестве на ближайшие три года 

Путин отметил расширение расчётов в нацвалютах между Россией и Казахстаном

Президент Казахстана Токаев встретил Путина в резиденции «Акорда» в Астане
#россия
#казахстан
#космос
#сотрудничество
#владимир путин
Читайте нас в
Мурашов стал зампредом правительства Московской области
09 ноября 2023, 14:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Владислав Мурашов станет заместителем председателя правительства – министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Его назначение на эту должность согласовала Мособлдума во время 66-го заседания, сообщается на сайте регионального парламента. Кандидатуру поддержали все фракции.
«Главный вопрос, которым мы в первую очередь будем заниматься, –рентабельность в сельском хозяйстве. Будем активно помогать аграриям. В ветеринарии намечено большое направление по цифровизации, хотим всю работу вывести на портал госуслуг. В торговле мы два года занимались цифровизацией», – сказал Мурашов.
Он назвал важным вызовом внешний облик объектов. Их еженедельно приводят в порядок. 
«Новое направление для нас – леса. Столкнулись с такой ситуацией, как предоставление участков с лесом. Проанализируем все такие случаи», – добавил Владислав Мурашов.
Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, Владислава Сергеевича депутаты хорошо знают и успешно с ним сотрудничают. 
«В регионе в сфере сельского хозяйства уже есть значимые успехи. Например, в этом году было собрано на 6% больше ячменя и пшеницы, чем в прошлом. На 23% улучшили результат по картофелю. Введены новые молочные фермы. Но темпы нужно продолжать наращивать. Также важно продолжить работу по вовлечению в оборот земель сельхозназначения», – заявил Брынцалов.
Министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Мурашов был назначен в 2022 году. 
 
Ранее направление сельского хозяйства в подмосковном правительстве курировал зампред Георгий Филимонов. Однако 31 октября президент Владимир Путин подписал указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области. 

Читайте также:

Путин назначил Георгия Филимонова врио губернатора Вологодской области

В Московской области произвели 45% общероссийского объёма специй

Подмосковный агропром экспортирует продукцию в 70 стран
 
#мособлдума
#владислав мурашов
#министр
#правительство
#игорь брынцалов
#московская область
#подмосковье
#георгий филимонов
Читайте нас в
Депутат Свинцов предложи высечь плетью критиковавших СВО звёзд
09 ноября 2023, 13:54

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов предложи ввести особый налоговый режим для звёзд, которые критиковали СВО, а затем решили вернуться на Родину, в интервью для Telegram-канала SHOT.
Свинцов считает, что те звезды, которые покинули Россию на старте проведение специальной военной операции, а теперь хотят вернуться домой - должны отдавать 95 процентов от своих доходов на нужды СВО, а также поддержку многодетных семей и инвалидов.

Тех же, кто уехал и стал критиковать проведение спецоперации, необходимо судить по закону, считает Свинцов. 

При этом, для звёзд, которые критиковали СВО, а теперь передумали, Свинцов придумал отдельное наказание. Он считает, что таких артистов необходимо прилюдно выпороть на Красной площади и заставить просить прощения у народа.

Читайте также: 

Пугачёва вернулась в Россию

Блогер Даня Милохин раскрыл размер своих доходов после переезда в Дубай

Генпрокуратура проверит звезду «Кухни» Назарова после обращения общественников
#наказание
#звёзды
#сво
#депутат
#налоги
Читайте нас в
Достижения.рф