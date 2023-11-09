Путин и Токаев подписали документы о сотрудничестве на ближайшие три года 

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление и план сотрудничества до 2026 года.
По итогам переговоров, которые прошли в Астане, главы государств подписали заявление и план действий по сотрудничеству на ближайшие три года.
Напомним, что в четверг, 9 ноября, российский президент Путин прибыл с рабочим визитом в Казахстан. В резиденции «Акорда» в Астане его встретил коллега Токаев. В рамках встречи они обсудили вопросы сотрудничества, региональную и мировую повестку.
Кроме того, Путин и Токаев в видеоформате приняли участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана, центральной темой которого стало сельское хозяйство. По словам Путина, это направление является одним из приоритетов экономики государств.
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Президент Казахстана Токаев встретил Путина в резиденции «Акорда» в Астане
Напомним, что в четверг, 9 ноября, российский президент Путин прибыл с рабочим визитом в Казахстан. В резиденции «Акорда» в Астане его встретил коллега Токаев. В рамках встречи они обсудили вопросы сотрудничества, региональную и мировую повестку.
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Анастасия Чинкова