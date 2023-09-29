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Путин и Володин обсудили конференцию с Латинской Америкой

29 сентября 2023, 17:34
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин и председатель Государственной думы Вячеслав Володин обсудили парламентскую конференцию Россия - Латинская Америка.
«Я знаю, что у вашей конференции очень насыщенная большая программа. Председатель Государственной Думы России мне вчера рассказывал об этом», - прокомментировал ситуацию Путин, выступая на конференции.

29 сентября Владимир Путин успел внести в ГД законопроект о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, провести встречу с участниками СВО, отличившимися в бою в районе Урожайного, а также оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.


В настоящий момент президент РФ выступает с обращением к участникам международной парламентской конференции Россия – Латинская Америка.

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Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве
29 сентября 2023, 16:41

Фото: iStock/vasile voicu

Глава РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в 2023 году, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет <..> в количестве 130 тысяч человек», - сообщается в тексте документа.    

При этом, по словам заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба контр-адмирал Владимира Цимлянского, призыв пройдет во всех регионах России, в том числе в ДНР, ​ЛНР, Запорожской и ​Херсонской областях. 

29 сентября российский лидер Владимир Путин провел встречу с участниками СВО, отличившимися в бою в районе Урожайного. Среди участников встречи рядовой Иван Калашников, ефрейтер Алексей Ивливев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов. Все они были удостоены государственных наград.

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Песков: Москва обсудит с Баку статус миротворческой миссии в Нагорном Карабахе
29 сентября 2023, 15:51

Фото: istock / Ruma Aktar

Москва обсудит с Баку будущее миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Информацию сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что сейчас трудно что-то сказать о статусе миссии российских военных на территории Карабаха. 

«Сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории Азербайджана. Это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», — заявил представитель Кремля.
Напомним, непризнанная республика Нагорный Карабах, согласно указу президента Самвела Шахраманяна, прекратит существовать  с 1 января 2024 года.

Во вторник, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Целями азербайджанской армии в Карабахе стали ВС Армении. Условием мира азербайджанская сторона назвала полный вывод из Карабаха армянских войск, а также роспуск непризнанных властей в Степанакерте. Ереван со своей стороны утверждал, что армянских подразделений в Карабахе нет, и называл происходящее агрессивными действиями Баку.

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#азербайджан
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Медведев заявил, что РФ необходимо добиться устойчивости к натовским ПВО и РЭБ
29 сентября 2023, 15:17

Фото: kremlin.ru

России необходимо добиться устойчивости к средствам РЭБ и силам ПВО, которые НАТО поставляет Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вовремя совещания на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
«Главное, чего мы должны добиться - это устойчивости к современным средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО и которые поставляются нашему врагу», - прокомментировал ситуацию ​политик. 

Ранее Медведев, по поручению президента России Владимира Путина, посетил полигон у линии боевого соприкосновения в ДНР. Он отметил, что военнослужащие настроены на победу, показывают выдающиеся результаты и демонстрируют высокие боевые качества. Также Медведев высоко оценил подготовку личного состава.

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#дмитрий медведев
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#нато
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#украина
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Путин впервые отметил работу осужденных в зоне СВО
Путин почтил память погибших осужденных в зоне СВО минутой молчания
29 сентября 2023, 15:06

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин впервые отметил работу осужденных в зоне СВО и почтил память погибших минутой молчания в рамках встречи с героями спецоперации.
Он напомнил, что в рядах присутствующих на встрече, сражались еще два бойца, которые пришли добровольно в Вооруженные силы РФ из мест лишения свободы, и они погибли.

«Хочу сказать, что мы все люди и каждый может совершать какие-то ошибки. Они когда-то их совершили, но они отдали жизнь за родину и искупили свою вину в полной мере. Мы сделаем все, чтобы оказать помощь их близким», - заявил глава государства.

Он также отметил, что сегодня проходят похороны одного из этих ребят и почтил их память минутой молчания.

29 сентября российский лидер Владимир Путин провел встречу с участниками СВО, отличившимися в бою в районе Урожайного. Среди участников встречи рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивливев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов. Все они были удостоены государственных наград.

Напомним, 25 сентября опорный пункт в районе Урожайного удерживали пять бойцов мотострелковой бригады из Бурятии. Враг подошел на двух бронемашинах под прикрытием танка. В результате, украинским боевикам пришлось сдаться. Всего пятеро человек смогли героически отстоять российские позиции.

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Стало известно, с чем связаны противоречащие друг другу заявления Токаева о России
«Царьград»: Казахстан ищет выгоду, пытаясь угодить всем
29 сентября 2023, 15:03

Фото: iStock/freedarst

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сначала заявил о том, что государство поддерживает и внедряет антироссийские санкции Запада, а потом сообщил, что страна не является «анти-Россией». «Царьград» раскрыл, что на самом деле имел в виду Токаев.
Напомним, что 28 сентября в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, Токаев заявил, что в Казастане также будут вводиться антироссийские санкции. Они представляют из себя работу так называемых языковых патрулей, которые будут отлавливать жителей, разговаривающих на русском языке, уменьшение количества русскоязычных школ в стране, уточняет «Царьград»

На следующий день в интервью «Казинформ» Токаев заявил, что Казахстан не является «анти-Россией» и рассчитывает на сотрудничество государств.

По словам директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева, Токаев пытается угодить всем сторонам, чтобы оставаться в выгодном положении. То есть, он поддерживает санкции Запада, чтобы избежать попадания под них. При этом, не желает разрывать отношения с Россией, поскольку порядка 80% экономики Казахстана зависит от РФ. 

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#казахстан
#россия
#сотрудничество
#санкции
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Путин провел встречу с участниками СВО
Путин провел встречу с участниками СВО, отличившимися в бою в районе Урожайного
29 сентября 2023, 14:55

Фото: kremlin.ru

29 сентября российский лидер Владимир Путин провел встречу с участниками СВО, отличившимися в бою в районе Урожайного.
Среди участников встречи рядовой Иван Калашников, ефрейтер Алексей Ивливев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов. Все они были удостоены государственных наград. 

Напомним, 25 сентября опорный пункт в районе Урожайного удерживали пять бойцов мотострелковой бригады из Бурятии. Враг подошел на двух бронемашинах под прикрытием танка. В результате, украинским боевикам пришлось сдаться. Всего пятеро человек смогли героически отстоять российские позиции.

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#владимир путин
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#военные
#встреча
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На Западе никто не знает, что значит победа Украины
Данилов: на Западе никто не знает, что значит победа Украины
29 сентября 2023, 14:52

Фото: iStock/sandsun

Никто из руководств стран Запада не могут ответить на вопрос, в чем будет заключаться победа Украины, расстраивается секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
«Нам никто не может четко ответить, что значит наша победа. Нам говорят: мы вас будем поддерживать до — потом словосочетание — "победа". Говорят, до того момента, когда вы не решите самостоятельно принимать решения», — пожаловался Данилов.

Он отметил, что в Киеве хотят знать, готовы ли западные партнеры поддерживать их до победы или же через какое-то время, исходя из некоторых обстоятельств, могут передумать.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что встреча Владимира Зеленского с западными чиновниками приблизила конец современной Украины. По его словам,  генсек НАТО Столтенберг и министры обороны Франции и Великобритании отказались от реалистичного мирного предложения в пользу дальнейшего поощрения членства Украины в НАТО. Украина обманулась. Они и НАТО скоро узнают об этом.

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#встреча
#нато
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В МИД прокомментировали заявления Токаева о соблюдении антироссийских санкций
МИД: Рассчитываем, что слова Токаева не повлияют на связи Москвы и Астаны
29 сентября 2023, 14:25

Фото: istock / Oleksandr Filon

В МИД РФ прокомментировали высказывание президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева о намерении следовать санкциям в отношении России.

«Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнерами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию, которая является весьма масштабной и приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечает интересам их народов», — сообщает ведомство.
Помимо этого, в МИД указали, что РФ не вмешивается в отношения Казахстана с другими государствами. 

Напомним, вчера, 28 сентября, президент Казахстана выступил с заявлением, что страна будет соблюдать режим антироссийских санкций. Токаев отметил, что у Казахстана нет опасений по поводу целостности территорий и возможных притязаний со стороны России, так как государственная граница ратифицирована парламентами обеих стран.

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Сегодня Владимир Путин может пообщаться с российскими военнослужащими
Песков: Путин в пятницу может пообщаться с российскими военнослужащими
29 сентября 2023, 13:39

Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин может провести встречу с российскими военнослужащими, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Сегодня он (Владимир Путин) имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы тему обозначим. Целый ряд у него закрытых встреч и мероприятий, сегодня мы не исключаем общение Путина с военнослужащими, детали предоставим вам дополнительно, проинформируем вас», - прокомментировал ситуацию Песков.

Позже, Путин выступит с обращением к участникам международной парламентской конференции Россия – Латинская Америка. Все остальные дела президента будут иметь непубличный характер, заключил представитель Кремля. 

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