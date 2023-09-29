Путин и Володин обсудили конференцию с Латинской Америкой

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Российский лидер Владимир Путин и председатель Государственной думы Вячеслав Володин обсудили парламентскую конференцию Россия - Латинская Америка.
«Я знаю, что у вашей конференции очень насыщенная большая программа. Председатель Государственной Думы России мне вчера рассказывал об этом», - прокомментировал ситуацию Путин, выступая на конференции.
29 сентября Владимир Путин успел внести в ГД законопроект о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, провести встречу с участниками СВО, отличившимися в бою в районе Урожайного, а также оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
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