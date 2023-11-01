Путин: Иностранцы в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток

Фото: kremlin.ru
Иностранцы уже запутались в антироссийских санкциях, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Иностранцы сами запутались в санкциях против РФ, в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отвëрток и иголок. Но чем меньше барахла — тем лучше, меньше возможности прислать нам из европейских стран постельных клопов», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
При этом, ранее Владимир Путин заявлял, что Россия еще долгое время будет находиться под санкционным давлением.
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