Путин: Из-за деградации МОК возникнут новые спортивные структуры

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Во время совещания с членами правительства президент России Владимир Путин заявил, что из-за непомерной политизации мирового спорта и излишней коммерциализации Международного олимпийского комитета организация почти полностью деградировала. Это повлечет за собой возникновение параллельных спортивных структур.
Кроме того, Владимир Путин предложил заместителю премьер-министра Дмитрию Чернышенко совместно с Кабмином подумать о выплатах для участников спорта высших достижений, сравнимых с теми, которые получают спортсмены, участвующие в Олимпийских играх.
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