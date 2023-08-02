Путин изложил Эрдогану причины, по которым Россия вышла из зерновой сделки

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В ходе переговоров российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Эрдоганом, была подтверждена готовность России вернуться к зерновой сделке, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. Об этом сообщили в Кремле.
Ранее сообщалось о телефонном разговоре лидеров России и Турции.
В ходе переговоров, Эрдоган заявил, что Анкара продолжит предпринимать все усилия для того, чтобы черноморская зерновая инициатива была возобновлена. В свою очередь, президент России заверил, что Москва готова продолжить действие зернового соглашения, но при условии выполнения Западом всех договоренностей и обязательств перед Россией.
Также, стороны обсудили варианты поставок российского продовольствия.
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В ходе переговоров, Эрдоган заявил, что Анкара продолжит предпринимать все усилия для того, чтобы черноморская зерновая инициатива была возобновлена. В свою очередь, президент России заверил, что Москва готова продолжить действие зернового соглашения, но при условии выполнения Западом всех договоренностей и обязательств перед Россией.
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Анастасия Крестьянова