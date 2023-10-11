Путин: Израиль занял часть исконно палестинских земель

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Израиль с помощью военных действий занял территории, которые Палестина считает своими, рассказал президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Российской энергетической недели.
«Часть земель, которые палестинцы считают и считали всегда частью исконно палестинских, занята Израилем в разное время и разными способами. В основном, конечно, с помощью военной силы», - объяснил глава государства.
Путин заявил, что Россия поддерживает создание суверенного палестинского государства. По его словам, изначально, когда принималось решение о создании государства Израиль, было параллельно принято решение о создании второго государства Палестина. Израиль создан, а Палестина не состоялась в качестве самостоятельного государства.
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Элина Позднякова