Путин: Киев пытается инспирировать погромы в России

Фото: kremlin.ru
Киевские власти пытаются инспирировать погромы в России, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в России», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
В настоящий момент Владимир Путин проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане. При этом, темой совещания назвали - «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества».
Читайте также:
«Конфетно-букетный период закончился»: В Киеве заявили о сложностях в отношениях с Западом
Путин: Россия сражается за будущее и принципы справедливого мироустройства
Путин заявил, что при взгляде на погибших в Газе детей у него «сжимаются кулаки»
Евгения Парфентьева