Путин: Контакты в военной сфере между Россией и Китаем приобретают новый уровень

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжаном Юся 8 ноября заявил, что контакты РФ и Китая в военной и военно-технической сферах переходят на новый уровень.
«Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру холодной войны. Наше взаимодействие с вами носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки», — цитируют «Известия» слова президента.
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